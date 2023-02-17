الاخبار 16/2/2023

لا عقوبة رياضية بحق برشلونة

لن يفرض الاتحاد الإسباني لكرة القدم أيّ عقوباتٍ على نادي برشلونة، بعد الكشف عن دفع النادي الكاتالوني مبالغ مالية لشركة يملكها النائب السابق لرئيس لجنة التحكيم الفنية. رئيس الاتحاد، خافيير تيباس، قال إنه «على الرغم من انتهاك لوائح تضارب المصالح، لا يمكن معاقبة برشلونة بالمعنى الرياضي، رغم أنه قد لا يزال يواجه محاكمة خاصة. وتلقى نائب لجنة التحكيم الفنية السابق ومالك شركة «داسنيل 95» خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا مدفوعات تصل إلى 1.4 مليون يورو (1.5 مليون دولار) من برشلونة، والتي قال إنها كانت لتقديم المشورة الشفوية للنادي بشأن مواضيع تتعلق بالحكام. وأضاف تيباس إنه لا يُمكن فرض عقوبات «بسبب مرور 5 سنوات، والعقوبات تُفرض في غضون 3 سنوات من وقوع الأحداث». ودافع برشلونة من ناحيته عن نفسه بقوله إنه كان يملك سابقاً عقداً مع «مزوّد خارجي» للتقارير الفنية المتعلقة بالتحكيم المحترف. ورأى تيباس أنه من الناحية الأخلاقية لم يكن ينبغي أن يقدّم نيغريرا أيّ خدمات لبرشلونة، ولا يجب أن يدفع النادي أي مقابل مادي. وبدأ التحقيق بعدما حددت السلطات الضريبية الإسبانية وجود مخالفات في مدفوعات الضرائب بين عامَي 2016 و2018 من قبل شركة «داسنيل 95»، المملوكة من قبل نيغريرا، نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية بين 1994 و2018