TL

فيما لا تزال عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني في تركيا وسوريا مستمرة ضربت هزة ارضية جديدة بقوة 4,7 على مقياس ريختر الاردن وسوريا وشعر بها اللبنانيون بشكل متفاوت.

المنار

دعا الامين العام لحزب الله الى الاعتبار من الهزة التي ضربت لبنان، والعمل الجماعي ضمن خطة كاملة وشاملة مستعجلة، بدءا باولوية الابنية المتصدعة..

nbn

على نية معالجة الوضع النقدي عقد اجتماع في السراي الحكومي كما عقد اجتماع آخر على نية المحروقات أعلن بعده عن إمكان إصدار أكثر من جدولي اسعار يوميا واعتماد منصة خاصة للبنزين.

mtv

اصبح مسموحا للسوبرماركت ان تسعر بالدولار عبر اعتماد سعر الصرف الرائج في السوق. انها المحصلة ليوم صعب وقاس في حياة اللبنانيين. وقد زادت من صعوبته التحركات التي قامت في الشارع بهدف حرق بعض المصارف و الات الصرف الالي الموجودة امامها.

NTV

بعدما أطفأ الدولار شمعته الثمانين، سحب نيرانه إلى الشارع وعلى أبواب المصارف.. واستدعى اجتماعات طارئة في السرايا الحكومية، أعلن خلالها الرئيس نجيب ميقاتي العمل على تطبيق يحدد تسعير تعرفة البنزين بما يتناسب وتغيرات سعر الصرف.

OTV

طلع المنادي ينادي، ما فيهاش افادة، الرعيان بوادي والقطعان بوادي”. هكذا تقول أغنية فيروز، وهكذا يقول أيضا واقعنا اللبناني، حيث شعبنا المعذب في واد، وغالبية مسؤولينا المرتكبين في واد آخر.

LBC

أمنيًا ، مواجهات بين الجيش اللبناني ومهربي وتجار مخدرات في حورتعلا في البقاع أدت إلى استشهاد ثلاثة عسكريين, وسقوط عدد من المهربين والتجار بين قتيل وجريح ، فيما يواصل الجيش العملية..

الميادين

أكدت المستشارة الاقتصادية في السفارة الصينية لي جينغ، أنّ سفارة الصين "ملتزمة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين لبنان والصين، وهي ترحب بزيارة رجال الأعمال اللبنانيين إلى الصين، لتعزيز قنوات التواصل ودعم تصدير المنتجات اللبنانية إلى الصين".

الجزيرة

تخلفت مؤشرات الأسهم في دول الخليج عن أحدث موجة صعود في الأسواق الناشئة، حيث دفع هبوط أسعار النفط وضعف الدولار وإعادة فتح الصين، المستثمرين للبحث عن صفقات في أماكن أخرى.

العربية

اعتمد رئيس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نماذج وتصاميم محطات التاكسي الجوي، على أن تبدأ أعماله خلال 3 سنوات.