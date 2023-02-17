نداء الوطن – كلير شكر

تحدّثت عن اللّقاء الخماسي الذي عُقد للبحث في الشأن اللبناني وقالت، لم يثبت اللقاء أنّ ثمة إرادة دولية، جدية في حسم نتائج الانتخابات الرئاسية على نحو قريب، خصوصاً وأنّ التفاهم الدولي هو ركن أساسيّ لا يقلّ أهمية عن ركن التفاهم الداخلي، في إنتاج رئيس جديد للبلاد. من هذا المنطلق، يفترض أن تكون الجولة التي يقودها سفراء المجموعة الخماسية على المسؤولين اللبنانيين، مؤشراً واضحاً عن انطلاق قطار الضغط الدولي في سبيل اتمام الاستحقاق الرئاسي بعدما سدّت المنافذ الداخلية. لكن ثمة جهات لبنانية تجزم بأنّ اللقاء الباريسي انتهى إلى "لا نتيجة" بسبب التباينات التي تحكّمت بمواقف المشاركين وعدم تمكّنهم من وضع خارطة طريق موحدة أو رؤية واحدة لكيفية التعامل مع الملف اللبناني. وفي مطلق الأحوال، يرى مطلعون أنّ تحمية الأرض قد تكون أولى الجولات الجدية لحسم الملف الرئاسي.