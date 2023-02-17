اتحاد الصليب والهلال الأحمر يرفع مساعداته لتركيا وسوريا

أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، رفع قيمة المساعدات الدولية لتركيا وسوريا من 200 مليون إلى 650 مليون فرنك سويسري (216 ـ 703 ملايين دولار). وأوضح الاتحاد في بيان، أن سبب رفع قيمة المساعدات هي اتضاح أثر الزلزال في كلا البلدين والاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة. وأفاد الأمين العام للاتحاد جاغان تشاباجين، أن التأثير الكامل للزلزال ما يزال يتكشف وأن الوضع على الأرض يتغير بسرعة كبيرة. وأضاف أن الاحتياجات تتزايد كل دقيقة وهي المأوى والصحة والصرف الصحي والغذاء والمياه. وفي 6 شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

البيت الأبيض: واشنطن لا تشجع أوكرانيا على القيام بعمليات عسكرية داخل الأراضي الروسية

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن الولايات المتحدة لا تشجع أوكرانيا على القيام بعمليات عسكرية داخل الأراضي الروسية المعترف بها دوليا. وقال كيربي في كلمة خلال ندوة بجامعة جورج تاون، اليوم الخميس: "فيما يتعلق بأي عمليات محتملة داخل روسيا، نحن لا نشجع القوات الأوكرانية على القيام بذلك ولا نسهل هذا الأمر". يذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة مترددة في تزويد أوكرانيا بذخائر بعيدة المدى لأنظمة الصواريخ المدفعية العالية الحركة "هيمارس" بسبب احتمال استخدامها لضرب الأراضي الروسية، لافتا: "لم نمنح أوكرانيا شيكا على بياض". وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي: "لم نمنح أوكرانيا "شيكا على بياض"، هناك الكثير من الأشياء التي تريدها أوكرانيا والتي لم نفعلها