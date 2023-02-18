TL

الهاجس الأمني تقدم على ما عداه من هموم اقتصادية على فظاعتها ومن استحقاقات دستورية وسياسية معلقة ومعلق عليها قيام البلد. الانتقال من اولوية انهيار العملة والاقتصاد الوطنيين الى أولوية الملف الأمني يطرح الكثير من التساؤلات ويعيد الى الأذهان تحذيرات لطالما أسداها عقلاء للحؤول دون الوصول الى الفوضى الشاملة وليس أدل على هذا الهاجس القديم الجديد من قول رئيس الحكومة اليوم إن الاحداث الامنية في اليومين الفائتين توحي بأن هناك (فقسة زر) في مكان ما ليتبعه وزير الداخلية بتحذير مفاده أن التفلت الامني ليس في مصلحة أحد.

المنار

لم يستفق الصهاينة بعد من ليلة مليئة بالشجار وتقاذف الاتهامات والصراخ على مواقع التواصل الاجتماعي والشاشات، والسبب: معادلة جديدة للامين العام لحزب الله تؤرق امنهم ، وحديثه بلسان نبوءاتهم وعرض اقوال قادتهم عن اخفاق كيانهم باتمام الثمانين سنة . في خطاب سماحته بالامس تقاطعت كل المواقف وصوبت على الكيان الصهيوني، اما تهديده الصريح والواضح بان الحرب ستكون ثمن استهداف بيئة المقاومة فانه من دون شك ينخر عميقا في وعي الاميركيين والصهاينة معا وهم الذين ظنوا انهم يحسنون صنع الخطط لاحكام الهيمنة على لبنان، متوهمين ان مشروعهم هذا سيسلك دون الرد.

nbn

في يوميات المواطن اللبناني تأرجح للدولار بين ارتفاع متواصل وهبوط بوتيرة السلحفاة ارتفاع جديد لاسعار المحروقات تخطى المليون والنصف المليون للصفيحة قارورة الغاز اقتربت من المليون ليرة تسعيرة جديدة لربطة الخبز وصلت اليوم الى 35 الف ليرة اضراب المصارف مستمر ومعه العديد من المرافق العامة كل ذلك يضر بالوضعين الاقتصادي والمالي للبلد في ظل تخبط سياسي وفراغ رئاسي وتعطيل مجلسي وحكومي لتسيير امور المواطن اللبناني وازماته واهتماماته اليومية المعيشية.

mtv

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تحدث عن وجود "فقسة زر" لاثارة الفوضى، وتساءل: هل فعلا الذين يقومون بعمليات الحرق امام المصارف هم من المودعين، ام ان هناك ايعازا ما من مكان ما للقيام بما حصل؟ طبعا تساؤل ميقاتي مشروع ، وخصوصا بعدما تبين ان معظم الذين تظاهروا امس لا يملكون حسابا مصرفيا. مع ذلك، هل مهمة رئيس الحكومة ان يطرح تساؤلا، او ان يجيب عن تساؤلات الناس؟ فبعد اربع وعشرين ساعة على الفوضى العارمة التي شهدها الشارع ، بادر الرئيس ميقاتي الى دعوة مجلس الامن المركزي للانعقاد اليوم، وكان بادر امس ودعا الى اجتماع مالي في سبيل الحد من ارتفاع الدولار. ففي الحالين الا يرى ميقاتي أنه تأخر كثيرا ، وان الفوضى المالية التي أدت الى الفوضى الشارعية كان يجب ان تعالج من البداية وبفاعلية اكبر، اي قبل ان يقفز الدولار اربعين الف ليرة في اقل من خمسين يوما؟

NTV

بنجاح تمت عملية المسح البيئي للبلوك رقم9 الحفارة ستصل "آخر إيام الصيفية", والحفر بحثا عن الذهب الأسود في الربع الأخير من العام الجاري, هذا ما أظهرته "الكزدورة" الوزارية ثلاثية الأبعاد: طاقة وبيئة وأشغال برفقة دليل توتال السياحي على متن السفينة "جانوس-اثنين" الراسية في مرفأ بيروت, وعينات توتال سيتم تحليلها لإعداد تقرير الأثر البيئي، تمهيدا للحصول على رخصة الحفر. لكن وزير الطاقة وليد فياض الذي تجسد على السفينة متأثرا "بتايتنيك" أرسل إشارات إلى الضاحية الجنوبية وطمأنها بعد خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بأن لا تسويف، وأن هناك جدية والتزاما بالعمل في البلوك رقم9 من قبل "توتال إخوان" ومن عمق ألف وثمانمئة متر تحت سطح البحر صعودا نحو البر, أظهر المسح بالأشعة "السينية" للأزمة اللبنانية بكل فروعها، أن صفائح القشرة السياسية تحركت من مكانها وأحدثت هزة مرتدة على الفالق الممتد بين ميرنا الشالوحي وساحة النجمة بقرار تكتل لبنان القوي مقاطعة الجلسة التشريعية للأهداف نفسها المعارضة لانعقاد مجلس الوزراء.

OTV

لبنان متروك. هذه هي المعلومة الموثوقة الوحيدة التي يمكن الركون اليها اليوم، في مقابل موجات من التحليلات الفارغة التي تغرق الشاشات ومواقع التواصل، وادغال من التوقعات السياسية، وحتى الأمنية، التي يضيع الناس في المساحات الشاسعة التي تحتلها عبر هواء وسائل الاعلام. متروك قبل كل شيء، من قبل بعض بناته وأبنائه، الذين لا يتحركون اليوم رفضاً للمأساة، بعدما نزلوا الى الشوارع في 17 تشرين لأسباب سياسية اولا، وعاطفية ثانيا، تكاد لا تذكر مقارنة باليوم. متروك طبعا، من طبقته السياسية في غالبيتها العظمى، المستفيدة من الواقع الكارثي الراهن، والتي لا هم لها باستثناء حجز أمكنتها في التركيبة السياسية الآتية حتما على انقاض ما مضى.

LBC

بين "فقسة الزر" لتحريك الشارع في بيروت، كما سماها الرئيس ميقاتي، و"الفقس على الزناد" في مواجهة الجيش في حورتعلا، جامع مشترك هو الفوضى والأستقواء على الدولة. وليم نون رمى حجرا فكسر زجاجا في العدلية، فأوقف وأخلي رهن التحقيق. "فقسة زر" أمس أوصلت مجموعات إلى أربعة فروع مصارف في بدارو، فكسرت وأحرقت وحملت معاول هدم، وليس بينهم "وليم نون" واحد تم توقيفه. إنها الفوضى في ظل ازدواجية المعايير. في حورتعلا، الجيش اللبناني يواجه عصابات تجار المخدرات الذين يواجهونه بإطلاق النار عليه وإيقاع ثلاثة شهداء منه. إنها فوضى الإستقواء على المؤسسة العسكرية، أمس في حورتعلا، وقبلها في الشراونة، وقبلها في بريتال، وقبلها في الزعيترية. فهل تلتقي الفوضى مع فائض القوة فتولد فلتان الشارع؟

الميادين

توجّه "تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرّري انفجار مرفأ بيروت"، في رسالة إلى المحقّق العدلي في القضيّة القاضي طارق البيطار، بالقول: "نحن نمثّل أكثر من 36 عائلة شهيد ومئات الجرحى والمتضرّرين من انفجار مرفأ بيروت، سبق ووقفنا إلى جانبك ودعمناك بكلّ قوّتنا، وأنت تعرف ذلك تمامًا. واجهنا المنظومة الفاسدة تحت العواصف والأمطار والشّمس الحارقة، وواجهنا ما واجهناه من قمع وضرب وتهشيم صور شهدائنا في أكثر من موقع، دفاعًا عن التّحقيق وسعيًا للحقيقة والعدالة والمحاسبة، وكانت كلّ آمالنا بذلك معلّقة عليك".

الجزيرة

اتهم الدفاع المدني في الشمال السوري منظمات الأمم المتحدة بالتقصير في الاستجابة لكارثة الزلزال، وتسييس تقديم المساعدات للمنكوبين، فيما أكدت المنظمة الأممية أن نقص التمويل هو العائق الأكبر أمام تقديم المساعدات للسوريين ضحايا الزلزال، فأين الحقيقة؟

العربية

قال وزير المالية اللبناني يوسف خليل إن استبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يشغل المنصب منذ ثلاثة عقود سيكون صعبا، وقد يتم تمديد ولايته رغم عدم التوصل إلى توافق بشأن ذلك حتى الآن.