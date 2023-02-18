روسيا اليوم

مؤسس "فاغنر": القوات الروسية تفرض سيطرتها على بلدة باراسكوفيفكا

أعلن مؤسس شركة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، سيطرة القوات الروسية على بلدة باراسكوفيفكا، التي تقع على بعد 9 كيلومترات من أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. ونقلت الخدمة الصحفية عن بريغوجين قوله: "على الرغم من الخسائر الفادحة والمعارك الدامية، سيطر رجالنا على بلدة باراسكوفيفكا بالكامل". وتقع بلدة باراسكوفيفكا في منطقة سوليدار الحضرية، بين سوليدار وأرتيوموفسك، وتقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس. وتدور معارك شرسة مستمرة من أجل فرض السيطرة على أرتيوموفسك، منذ عدة أيام. وبعد ظهر يوم الجمعة، دعت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، إيرينا فيريشوك، سكان أرتيوموفسك إلى مغادرة المدينة في أقرب وقت ممكن. عشية إعلان وسائل الإعلام الأوكرانية، أنها بدأت في إخراج أرشيفات مؤسسات الدولة من هناك. وأعلن السكرتير الصحفي للمجموعة الشرقية للقوات الأوكرانية، سيرغي شيريفاتي، عن تقييد وصول المدنيين إلى أرتيوموفسك. ومنذ 24 فبراير 2022، تجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.