وكالة الأناضول

الخيام مأوى آلاف المتضررين من الزلزال في جنديرس السورية

كانت جنديرس أكثر المناطق المتضررة من الزلزال حيث تضررت مئات المنازل وتهدم عدد كبير منها.

أسهم متطوعون و فاعلو خير بتأمين خيام لآلاف المتضررين من الزلزال في بلدة جنديرس التابعة لمدينة عفرين السورية. وتسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 شباط/ فبراير الجاري بدمار كبير شمال غربي سوريا. وكانت جنديرس أكثر المناطق المتضررة من الزلزال حيث تصدعت مئات المنازل وتهدم عدد كبير منها، كما قتل أكثر من 500 شخص في البلدة، وأصبح الآلاف بلا مأوى. وأقام المجلس المحلي لمدينة عفرين و المنظمات الإنسانية المحلية مراكز إيواء مؤقتة للمتضررين من الزلزال، فيما لجأ آخرون إلى خيام بمساعدة متطوعين و فاعلي خير. وبينما يعيش النازحون من بيوتهم بفعل الزلزال أسى فقدان أقربائهم وخسارة بيوتهم، فإنهم يواجهون برداً شديداً يضيف معاناة على معاناتهم، وهم ينتظرون من يساعدهم لإعادة بناء بيوتهم. وفي الأثناء تواصل فرق الدفاع المدني السوري عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض في البلدة المنكوبة. نواف عبدون أحد المتضررين من الزلزال أفاد لمراسل الأناضول، أنه نجا في آخر لحظة، لكنه خسر بيته، موضحاً أنهم بلا مأوى الآن وأن الشوارع أصبحت مأوى لهم.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بولندا تعلن استعدادها لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "ميع-29"

صرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، بأن بولندا مستعدة لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "ميغ-29" في تحالف مع دول الناتو. وقال مورافيتسكي في كلمة خلال مؤتمر ميونيخ الأمني، اليوم الجمعة، في رد على سؤال عما إذا كانت بولندا ستزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "F-16". "لدينا (إف-16محرر)- عدد قليل، ليس كثيرا. نوافق على نشر أنواع أخرى من المقاتلات التي لدينا، إلى جانب (دول - محرر) أخرى، كجزء من قرار الناتو".

يذكر أن الجيش البولندي يملك نوعين من المقاتلات في الخدمة "مقاتلات إف-16" و"مقاتلات ميغ-29". في وقت سابق، أعلنت الحكومة الألمانية، بعد ضغوط من حلفاء الناتو، أنها ستنقل دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا وتسمح بتوريد الدبابات الألمانية إلى الدول الأخرى التي تمتلكها. وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.