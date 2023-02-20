TL

بعد ارتفاع وتيرة الإحتقان وتقلّب البلاد على صفيح ساخن ومع استمرار تفلّت الدولار وتقهقر الليرة وجنون أسعار المحروقات والمواد الإستهلاكية يدخل الأسبوع الطالع على استحقاق مالي حيث من المقرر أن يرأس الحاكم رياض سلامة اليوم إجتماعاً للمجلس المركزي لمصرف لبنان لبحث وقف التدهور النقدي مع تشديده على أن أي إجراءات في هذا الصدد تستلزم عودة المصارف الى العمل لكن الأخيرة سارعت الى التأكيد على الإستمرار في إضرابها.

المنار

اجتماعٌ لهيئة مكتب المجلس النيابي اليوم لاستكمالِ نقاشاتها التي بدأتها الاثنين الماضي لجهة امكانية عقد جلسة تشريعية على جدول أعمالها عدة بنود أهمها الكابتول كونترول والتمديد للواء عباس ابراهيم، وان كان من المرجح تكرارُ سيناريو الاسبوع الماضي، فان المعلوماتِ تتحدث عن محاولاتٍ من أجلِ ايجاد حلٍ قانوني يتيحُ التمديدَ لموقعِ مدير الامن العام بفعلِ الظروف الطارئة والاستثنائية التي يعيشها لبنان.

nbn

في الداخل اللبناني استمرار الإنهيارات على المستويات كافة ما يجعل البلد على صفيح ساخن يدفع شرائح وقطاعات عدة إلى الإنخراط في إضرابات واعتصامات واحتجاجات يخشى أن تبلغ حدود انفلات الوضع. ولمواجهة مثل هذه الإحتمالات يجري حديث عن محاولات لنزع فتائل بعض الأزمات مثل فك إضراب المصارف واتخاذ إجراءات للجم الدولار أمام الليرة وتدابير لمنع انفلات الشارع.

mtv

الأسبوع الطالع يحمل عنوانَين بارزين: الدولار، والجلسة التشريعية. فأخيراً قرّر رئيسُ الحكومة أن يتحرك، وأن يقوم بعمل ما للحد من الإرتفاع المستمرِّ في سعر العملةِ الخضراء. وبعدما عقد اجتماعاً الخميسَ الفائت ضمَّ وزيرَ المال وحاكمَ مصرف لبنان، يستعد بدءاً من الغد لعقد اجتماعاتٍ عدة هدفُها واحد: اتخاذُ تدابيرَ عمليةً للحدِّ من الإرتفاع غيرِ المسبوق للدولار، وحتى لخفضه إلى ما دون ال 75 ألف ليرة.

NTV

على توقيت تدفق المساعدات الدولية والعربية إنسانيا إلى سوريا وتركيا بعد زلزال السادس من شباط.. قررت إسرائيل أن تدخل عاملا مساعدا للزلزال وتراكم الدمار ومشاهد الأبنية التي تنهار فوق رؤوس سكانها فقد أجرت إسرائيل محاكاة زلزالية وتطوعت بضرب دمشق واستهداف أحيائها، وزعمت أن شخصية كبيرة قد تكون ايرانية ربما كانت مستهدفة في الغارات على كفرسوسة لكن الوقائع المعلنة منذ ليل امس وحتى الساعة لم تظهر سوى سقوط مدنيين وعسكري سوري واحد وعلى مستوى ردود الفعل، فإن العدوان الاسرائيلي لم يلق إلا الإدانات..

OTV

باستثناء التخبط العام على مختلف المستويات، لا عنوان بان واضحا على الساحة المحلية خلال الاسبوع الطالع، اقله الى الآن. فالفراغ الرئاسي باق ويتمدد في ضوء الكباش المستمر بين فريق يسعى لفرض مرشح فاقد للصفة التمثيلية والتوجه الاصلاحي، وفريق يرفع شعار التحدي بلا افق، فيما الفريق المنادي بحل متكامل، يشمل التفاهم على اولويات المرحلة المقبلة، الى جانب اسم الرئيس، فلا يزال صوته غير مسموع كما يُفترض لدى الشركاء في الوطن، وفي الاوساط الاقليمية والدولية المعنية بلبنان.

LBC

يقول مصدر قانوني مقرب من جمعية المصارف للـLBCI، انه في حال اصرار القضاء على اعتبار ان القانون 306 يرفع السرية المصرفية اعتبارا من العام 88، فللقضاء الحق بالادعاء على أي مصرف يخالفه الرأي بجرم كتم المعلومات وفقاً للقانون 306 وليس بموجب تهمة تبييض الاموال.

الميادين

ذكر وزير خارجية إيران حسين امير عبد للهيان، خلال اتصاله بالمسؤول الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل، "انني ناقشت معه التعاون مع وكالة الطاقة الذرية والوضع بأوكرانيا"، موضحاً أن "الاتصال مع بوريل تناول وضع الاتفاق النووي والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي".

الجزيرة

يبذل عناصر الإنقاذ جهوداً كبرى للوصول إلى منحدرات بركان نشط في وسط الفيليبين حيث يُعتقد أن طائرة صغيرة تحطّمت ولا يزال مصير أربعة أشخاص كانوا بداخلها مجهولاً، وفق ما أعلن مسؤولون.

العربية

أعلن الدفاع المدني في شمال غربي سوريا، ارتفاع وفيات مرض الكوليرا إلى 21 وفاة والمصابين إلى 567.