وكالة الأناضول

قطر تنقل مساعدات دول أخرى لضحايا زلزال تركيا

تساهم طائرات شحن عسكرية قطرية في نقل مساعدات دول أخرى إلى ضحايا الزلزال جنوبي تركيا، بجانب المساعدات المقدمة من الدوحة. وذكرت السفارة التركية في الدوحة عبر تويتر، أن طائرات "C-17" التابعة للقوات الجوية القطرية تقوم بنقل الخيم من الأردن إلى تركيا. وأوضحت السفارة أن طائرات الشحن القطرية تقوم أيضًا بنقل الاحتياجات العاجلة من ألمانيا إلى المناطق المتضررة من كارثة الزلزال. وفي 6 شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، تبعته آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

قيادة القوات الجوية الأوكرانية تشتكي من التكتيكات الجديدة لروسيا لشن ضربات صاروخية

أعلن رئيس القيادة الجوية الأوكرانية، يوري إغنات أن الجيش الروسي غير مرة أخرى تكتيكاته في مهاجمة البنية التحتية العسكرية والطاقة لأوكرانيا، ولهذا السبب لا تستطيع القوات المسلحة الأوكرانية اعتراض جميع الصواريخ التي يتم إطلاقها. تشير هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إلى أن الضربات الروسية تنفذ الآن في أي وقت من اليوم. يمكن إطلاق الصواريخ جنبًا إلى جنب مع طائرات انتحارية مسيرة، وكذلك الأفخاخ. تحير مثل هذه التصرفات التي تقوم بها القوات المسلحة الروسية المحللين العسكريين الأوكرانيين. بالإضافة إلى ذلك، أشار إغنات إلى أنه بسبب التكتيكات الجديدة للقوات المسلحة الروسية، لم تتمكن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية من اعتراض أربعة صواريخ كاليبر التي أطلقتها السفن الروسية من البحر الأسود. وكان قد قال المحلل العسكري، مدير متحف قوات الدفاع الجوي، يوري كنوتوف، في مقابلة مع موقع موسكوفسكي كومسوموليتس، في وقت سابق إن القوات المسلحة الروسية استخدمت تكتيكا جديداً من الضربات ضد أوكرانيا.