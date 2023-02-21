TL

نبدأ النشرة من الهزة الارضية التي ضربت لبنان مساء وشعر بها سكان لبنان في اغلب المناطق اللبنانية ما أثار رعب المواطنين وقلقهم الهزة حصلت عند السابعة والسبع دقائق لمدة 18 ثانية وسجلت 4و5 على مقياس ريختير في لبنان مصدرها هزة ارضية ضربت الساحلين التركي والسوري.

المنار

متسللا الى ما تبقى من الدولة التي دمرها واهلها في حربه الاطلسية ضد روسيا، وصل الرئيس الاميركي جو بايدن الى اوكرانيا في زيارة خاطفة كانت اشبه بتفقد قاعدة اميركية متقدمة وضباطها الميدانيين.

nbn

بداية اسبوع متخم بالعناوين والملفات التي أثقلت كاهل المواطن اللبناني وعطلت مرافق عامة في البلاد. مع استمرار اضراب قطاع المصارف ومعه قطاعات حيوية ادارية وتربوية ونقابية بقي الشعار الاساسي تحقيق المطالب المحقة بأجر عادل. هذا في وقت يستمر فيه تأرجح دولار السوق السوداء ومعه يتواصل الارتفاع الجنوني في الاسعار وفي مقدمها اسعار السلع الغذائية والمحروقات.

mtv

مرة جديدة زلزال يضرب تركيا وسوريا، ومرة جديدة لبنان يهتز ويشعر به. الزلزال الذي حصل بعد اسبوعين على الزلزال الكبير جاء اقل قوة، اذ لم يتجاوز ال 6،3 درجات، لكن حتى الان لم يعرف حجم الخسائر التي وقعت في تركيا وسوريا، علما ان وكالة رويترز ذكرت انه تم رصد اصوات انهيار ابنية في انطاكية التركية.

NTV

من فوق البراكين اللبنانية عبرت هزتان أرضيتان شعرت بهما كل المناطق، ومصدرهما منطقة دفني في هاتاي التركية.

وقد أعلنت إدارة الكوارث في تركيا أن الزلزال الأول جاء بقوة (ستة فاصل أربعة) على مقياس ريختر، وضرب الحدود التركية السورية والثاني وصل بقوة (خمسة فاصل ثمانية) في الولاية نفسها فيما أعلن مركز رصد الزلازل الأورمتوسطي أن الهزة القوية وصلت ارتداداتها إلى لبنان وفلسطين وسوريا...

OTV

فجأة، عاد خطر الزلازل الطبيعية هو الحدث. وصار الخوف من تكرار مشاهد الموت والدمار هو العنوان. فمنذ بعض الوقت، شعر سكان لبنان بهزة قوية، تبين بعد دقائق أن مركزها قريب من النقطة التي وقعت فيها الكارثة في تركيا قبل أسابيع، وأن قوتها فاقت الست درجات فاصل ثلاثة على مقياس ريختر.

LBC

عالميا، زيارة صاعقة للرئيس الأميركي لأوكرانيا، مع تأكيد مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان الذي رافق الرئيس أننا "أبلغنا الروس بأن الرئيس بايدن سيتوجه إلى كييف. وذلك قبل ساعات على مغادرته".

الميادين

غادر الرئيس الأميركي جو بايدن كييف بعد زيارة غير معلنة اليوم وعد خلالها بزيادة إمدادات الأسلحة، بحسب تقرير لصحافيي البيت الأبيض.

وجاء في التقرير الذي اوردته "وكالة الصحافة الفرنسية" أن "الرئيس بايدن غادر كييف" في نهاية زيارة غير معلنة للعاصمة الأوكرانية قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي للدولة الموالية للغرب.

الجزيرة

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الولايات المتحدة اتصلت بروسيا قبل وقت قصير من زيارة الرئيس جو بايدن إلى أوكرانيا لتجنب وقوع حوادث قد تؤدي إلى صراع بين دولتين نوويتين.

العربية

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم أنه سيستضيف اجتماعا عبر الإنترنت بين قادة دول مجموعة السبع والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة، تزامنا مع مرور عام على بدء الغزو الروسي.