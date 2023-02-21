الجزيرة - السعودية

المملكة تستضيف أكبر مجموعة للمانحين من 30 دولة في العالم في مجال الإغاثة والشؤون الإنسانية

انطلقت في الرياض أول من أمس أعمال اجتماع مجموعة المانحين الرابع والمكونة من 30 دولة من كبار المانحين حول العالم لمناقشة القضايا الاستراتيجية والسياسات والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في المملكة، حيث ترأست المملكة هذه الاجتماعات لمناقشة ثلاثة محاور رئيسة من أهمها العمل الاستباقي عند حدوث الكوارث في الدول بالإضافة إلى تطوير إستراتيجية العمل الإنساني بين هذه الدول المانحة، وعقب هذه المناقشات تحدث لـ»الجزيرة» د. عقيل بن جمعان الغامدي مساعد المشرف العام للتطوير بمركز الملك سلمان للإغاثة رئيس مجموعة الدول المانحة لدعم وتنسيق مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة.

وقال خصصنا هذا اليوم وقد تطرقنا وبقوة لأعمال من أهم الأعمال الإنسانية بين هذه الدول التي تقلل الأضرار وتقلل الاحتياج في العمل الإنساني خاصة عند التنبؤات عند حدوث الكوارث والأزمات والاحتياج على مستوى العالم وعندما يكون هناك عمل استباقي للتكاتف والتعاون بين هذه الدول.

الأنباء - الكويت

تشو ري: الصين أصبحت أكبر شريك تجاري للكويت والتبادل بين البلدين بلغ 30 مليار دولار نهاية 2022

قال مساعد وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تشو ري أن الكويت أول دولة خليجية أقامت علاقات ديبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، فضلا عن أنها أول دولة عربية وقعت مع الصين مذكرة التفاهم بشأن مبادرة بناء الحزام والطريق، لافتا إلى ان الثقة السياسية بين البلدين تتعمق بشكل ملحوظ.

وكشف تشو ري في تصريحات للصحافيين على هامش محاضرة أقامتها السفارة الصينية بعنوان «المسيرة الجديدة للصين والفرص الجديدة للعالم» عن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أكثر من 30 مليار دولار في نهاية عام 2022، لافتا إلى أن الصين أصبحت أكبر شريك تجاري للكويت.