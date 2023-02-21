روسيا اليوم

مجلس الأمن الدولي يعيد جدولة اجتماع بشأن "السيل الشمالي" يوم الثلاثاء

أعاد مجلس الأمن الدولي، جدولة اجتماع حول التفجيرات الإرهابية على خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، على أن تعقد يوم الثلاثاء 21 فبراير، الساعة 3:00 مساء بالتوقيت المحلي. وقبل ساعات قليلة، تقرر تأجيل اجتماع مجلس الأمن الدولي المقرر عقده يوم الثلاثاء، حول موضوع تفجيرات خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، دون ذكر الأسباب، وظهر ذلك في برنامج العمل المحدث لمجلس الأمن الدولي، الذي وزعته الأمانة العامة للمنظمة العالمية يوم الاثنين، حيث تم إزالة اجتماع المجلس بشأن "السيل الشمالي". وكان قد أكد مصدر في المنظمة العالمية لوكالة "تاس"، استئناف المناقشات بشأن توقيت الاجتماع. وبعد ذلك، وفي أخر تحديث لجدول أعمال المجلس، تم إعادة جدولة الاجتماع، ليعقد الساعة 3:00 مساء بالتوقيت المحلي (8:00 مساء بتوقيت غرينيتش). ومن المتوقع أن يطرح للتصويت مشروع قرار روسي يدعو الأمين العام للأمم المتحدة، إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة من المحامين لبدء تحقيق دولي في انفجارات أنابيب الغاز "السيل الشمالي". وكانت روسيا قد دعت لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول تفجير خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" في بحر البلطيق، في أعقاب نشر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش مقالا، جاء فيه أن الولايات المتحدة تقف وراء التفجير الذي وقع في سبتمبر الماضي بمساعدة النرويج. وفي وقت سابق، تحدث مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، عن دعمه للقرار.