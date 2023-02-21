وكالة الأناضول

زلزالان متتاليان يضربان جنوبي تركيا مجددا

ضرب، الإثنين، زلزالان جديدان بقوة 6.4 و5.8 درجات على مقياس ريختر جنوبي تركيا.

وأعلنت وكالة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" عبر حسابها على الإنترنت، أن الزلزال الأول بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر ومركزه قضاء "دفنه" في ولاية هطاي.

وأشارت أنه وقع في تمام الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 16.7 كيلومترا.

وذكرت أن الزلزال الثاني وقع بعد 3 دقائق من الأول وبقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر في قضاء صمنداغ بهطاي.

ولفتت أن الزلزال الثاني وقع على عمق 7 كيلومترات .وفي معرض تعليقه على الأمر، قال رحمي دوغان، والي هطاي، إنهم يتلقون بعض البلاغات عقب الزلزال الجديد، مبينا أنهم يواصلون التحريات اللازمة.