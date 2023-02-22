روسيا اليوم

ترامب يتهم نولاند ومسؤولين آخرين بدفع أوكرانيا للانضمام إلى الناتو

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند ومسؤولين آخرين في وزارة الخارجية قاموا بدفع أوكرانيا للانضمام الى الناتو لعقود من الزمن.

وقال ترامب في رسالة فيديو على منصة "تروث سوشيال" الخاصة به: "لعقود من الزمن، كان لدينا نفس الأشخاص، مثل فيكتوريا نولاند، عازمين بشدة على دفع أوكرانيا للانضمام إلى الناتو، ناهيك عن دعم وزارة الخارجية للانتفاضات في أوكرانيا، لطالما سعى هؤلاء الأشخاص إلى الصراع، كما هو الحال في العراق، وفي أماكن أخرى من العالم، نحن الآن على شفا حرب عالمية ثالثة، وكثير من الناس لا يلاحظون ذلك، لكنني كنت على صواب بشأن الكثير من الأشياء".

وتابع ترامب: "لم تكن الحرب العالمية أقرب للوقوع مما هي عليه الآن، نحن بحاجة إلى تنظيف منزلنا من جميع دعاة الحرب وأولئك الذين وضعوا أمريكا في المرتبة الأخيرة".

وأكد ترامب: "أحد الأسباب الرئيسية التي جعلتني الرئيس الوحيد منذ أجيال، والذي لم يبدأ أي نوع من الحرب هو أنني لم أستمع إلى النصائح الكارثية للجنرالات والبيروقراطيين وما يسمى بالدبلوماسيين في واشنطن، الذين يعرفون فقط كيفية التورط في صراع دون معرفة كيفية الخروج منه".

وأضاف ترامب، أنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية، فإنه سيطرد كل "دعاة الحرب والمخادعين" في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.