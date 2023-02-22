وكالة الأناضول

تركيا: أكثر من 20 ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ وقوع الزلزال

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن أكثر من 20 ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ وقوع الزلزال جنوبي تركيا في 6 شباط الجاري.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، عقب قيامه بجولة تفقدية في المناطق المتضررة من الزلزال بمدينة أنطاكية في ولاية هطاي. ونفى الوزير التركي وجود حركة لجوء من سوريا باتجاه بلاده، مؤكداً أن هناك حركة عودة للسوريين من تركيا إلى بلادهم. وأوضح أن أكثر من 20 ألف سوري عادوا من تركيا إلى بلادهم منذ وقوع الزلزال المدمر.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

رئيسة الوزراء الإيطالية من كييف: لم نناقش مسألة توريد مقاتلات إلى أوكرانيا

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن توريد مقاتلات إلى كييف لم يناقش بعد، مؤكدة أن اتخاذ مثل هذه القرارات يتم بالتشاور مع الشركاء الدوليين. وقالت ميلوني في مؤتمر صحفي بعد مفاوضات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في العاصمة كييف "عندما يكون هناك شخص تعرض للهجوم، تكون جميع الأسلحة دفاعية، وفي الوقت الحالي تسليم الطائرات ليس على جدول الأعمال. يجب أن نتخذ مثل هذه القرارات مع الشركاء الدوليين. في هذه المرحلة، نحن نركز على أنظمة الدفاع الجوي."