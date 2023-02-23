TL

مئة وأحد عشر يوماً ولبنان من دون رئيس جمهورية: فلا الإتصالات الداخلية والمشاورات المحلية ولا حتى محادثات لقاء باريس الخماسي الذي مر على انعقاده أسبوعان بالتمام لم تفلح حتى الآن في اختراق الإستحقاق وفتح الطريق نحو انتخاب الرئيس لكن الإتصالات مستمرة ومنها عبر البطريرك الراعي الذي كلف المطران أنطوان بو نجم بسلسلة لقاءات على المستوى المسيحي في محاولة لبلورة أجواء مساعدة تؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية.

المنار

مرة جديدة تهز الارض إنسانية أهلها، وتشعرهم بأن حساباتهم غير حسابات السماء التي قد تقلب كل شيء بمشيئة بارئها.

ولو اعتبر أهل الشأن محلياً لتغير الكثير على سكان الفالق اللبناني، الذين وصلتهم الهزة الارضية كآخر الهزات، بعد الاهتزازات السياسية والاجتماعية والزلازل الاقتصادية.

nbn

إنها فترة زلزالية بامتياز في شرقي المتوسط من تركيا وسوريا مروراً بإيطاليا وصولاً إلى إيران وأندونيسيا وإن كانت بقوة متفاوتة. منذ السادس من شباط الحالي. لم تهدأ الأرض والجديد زلزالان ضربا تركيا وسوريا ووصلت ارتداداتهما إلى لبنان الذي شعر سكانه بهزة مساء أمس وأخرى فجر اليوم.

mtv

لبنان يتأرجح على خط الزلازل. وهو تأقلم نوعاً ما مع الزلازل الطبيعية، وخصوصاً أنها لا تتولد فيه ولا تنبعث من أرضه، بل تصل تردداتها إليه إما من تركيا أو من سوريا. ومع أن الحذر واجب، لكن طبعاً لا داعي للهلع. والحذر المطلوب يتركز أكثر ما يكون على الأبنية القديمة جداً أو المصدعة، والتي عانت تشققات جراء الهزات المتتالية التي تعرض لها لبنان.

NTV

حركة الأرض ناشطة زلزالياً.. وحركة السياسة محلياً تستدعي هيئة كوارث ففي جوف القشرة السياسية اللبنانية ركلات عجزت المقاييس العالمية عن إحصاء خسائرها..

OTV

بين الهزات الأرضية الطبيعية، وهزات البدن غير الطبيعية، يمضي اللبنانيون أيامهم على وقع تحركات الفوالق السياسية والمالية والحياتية. فالفالق السياسي الذي تسبب بزلزال كبير في 17 تشرين الاول 2019، لا تزال هزاته الارتدادية مستمرة،

والفالق المالي الذي أدى إلى زلزال غير مسبوق منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، تطال هزاته الارتدادية القوية المودعين بالدرجة الأولى. أما الفالق الحياتي، فيتسبب يومياً بزلزال جديد، يقض مضاجع اللبنانيين، ويحولهم رهائن الأسعار.

LBC

لبنان منهمك بزلازل رئاسية وحكومية ومصرفية وقضائية وتربوية، وما إن ينتهي الزلزال حتى تبدأ ارتداداته. أولى الزلازل وارتداداتها، النزاع المصرفي - القضائي، وجديده اليوم النزاع بين بنك بيروت والقاضية غادة عون التي قررت ختم مركز الداتا العائد للمصرف.

الميادين

أعلنت الخارجية الروسية أن العمل بشكل طبيعي مع الولايات المتحدة والغرب عموماً، لم يعد ممكناً، وأن سياسات واشنطن تهدف إلى "تقويض الأمن القومي" لروسيا.

الجزيرة

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم إن قرار روسيا تعليق معاهدة خفض الأسلحة النووية مع واشنطن "مؤسف للغاية وغير مسؤول"، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة ما زالت مستعدة للحوار بشأن هذه القضية ، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

العربية

دعت الأمم المتحدة اليوم إسرائيل إلى تعليق مشروعَي قانونَين للإصلاح القضائي خشية تأثيرهما على حقوق الإنسان واستقلالية القضاء، على ما ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية".