الديار – علي ضاحي

تناول مصير العلاقة بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" ونقل عن أوساط واسعة الاطلاع على أجواء حزب الله تأكيدها، بأنّ الجو الرسمي والمعلن عن العلاقة بين الطرفين وصّفه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، عندما قال بعبارات موجزة "أن التفاهم بين الطرفين في وضع حرج". وتؤكد الأوساط أنّ لا علم لها برسائل أو مضامين للقاءات جديدة بين الطرفين، كما كشفت الأوساط عن وجود حالة امتعاض كبيرة لدى جمهور وبيئة حزب الله ومحازبيه، لتحويل جمهور "التيار" الخلاف حول اسم المرشّح إلى رئاسة الجمهورية من خلاف سياسي ورئاسي الى خلاف طائفي ماروني- شيعي. وفي هذا السياق، يمنع "حزب الله" أي احتكاك مع "جمهور التيار"، منعاً لأي إشكال يبدأ سياسياً ورئاسياً، ولا يعرف أحد أين ينتهي بعد استثماره. أمّا على صعيد الاتصالات المحلية والدولية، فتؤكد الأوساط أنّ التواصل واللقاءات تجري بين حزب الله وعدد كبير من الشخصيات المحليّة والغربية، وكلها تتركز على رؤية حزب الله للمرحلة المقبلة وموقفه من الاستحقاقات اللبنانية خصوصاً الرئاسية.