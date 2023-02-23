وكالة الأناضول

زلزال تركيا.. تشاووش أوغلو يشيد بتضامن الاتحاد الأوروبي

أشاد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بالتضامن الكبير الذي أبداه الاتحاد الأوروبي تجاه تركيا عقب كارثة الزلزال. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في أنقرة مع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسيع أوليفر فارهيلي، ووزير التنمية والتعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي جون فورسيل. وقال تشاووش أوغلو: "الاتحاد الأوروبي أبدى تضامنًا كبيرًا (مع تركيا) في هذا الوقت الصعب". وأوضح أن 1750 شخصًا جاؤوا للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ بمناطق الزلزال في إطار آلية الدفاع المدني لدى الاتحاد الأوروبي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وكالة: الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على الحزمة الـ10 من العقوبات ضد روسيا

فشل الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا، وفق وكالة "رويترز". وأفادت الوكالة بأنه "حالياً، كما لوحظ، لا يزال هناك عدد من المشكلات التي لم يتم حلها. على وجه الخصوص، تتعلق بالتزامات نقل المعلومات حول أصول الأوليغارشية الروسية في أوروبا. لهذا السبب، ستستمر مفاوضات سفراء الاتحاد الأوروبي يوم الخميس 23 شباط"، مضيفة أن الاجتماع المقبل متوقع في فترة ما بعد الظهيرة.