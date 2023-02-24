TL

بين مهلل وممتعض انقسمت الآراء السياسية حول ادعاء القضاء على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة اليوم ورغم اعتباره قرارا طال انتظاره قال النائب جبران باسيل: "انجبروا" تحت ضغط التهديد والعقوبات بأن يدعي القضاء اللبناني على سلامة بتهم اختلاس اموال عامة وتبييضها، ملمحا الى وجود أسماء سياسيين كبار وردت في التحقيق ولم يشملها الادعاء.

المنار

الى القضاء الذي قدر الساسة ان يجروه الى وحولهم، وصلت نيران المصارف وحاكمهم، فاستعرت المزايدات والاجتهادات، وكل يطرق بحجته على ما تبقى من بنيان لهذا القضاء.

nbn

بينما تعمل الأمتان العربية والإسلامية مدعومتين من دول عديدة على امتداد العالم لتضميد الجراح الناجمة عن الزلزال الطبيعي المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا كان زلزال العدوانية الإسرائيلية يتمادى في ضرب الشعب الفلسطيني بحيث بلغت ذروة الإجرام في نابلس.

mtv

مع كل شروق شمس تتلقى العدالة في لبنان ضربة جديدة. الضربة الأخيرة جاءت اليوم مع اعلان مكتب الادعاء في نقابة المحامين صدور حكم قضائي في لندن في قضية تفجير مرفأ بيروت. الحكم اللافت في توقيته ومضمونه صدر عن محكمة العدل العليا البريطانية، وجاء لمصلحة الضحايا ضد شركة "سافارو".

NTV

تصدعات سياسية مصرفية قضائية شقت الارض ولم تبلعها ودفعة واحدة سالت دماء فصل السلطات واختلطت بالحسابات السياسية والمصائر المصرفية وعلى مواقيت معركة ميقاتي لانتزاع اضراب المصارف من قبضة غادة عون.. تحرك موكب قضائي آخر ووضع اليد على ملف رياض سلامة لبنانيا.

OTV

معقول؟ حتى هذه الكلمة لم تعد كافية للتعبير عن مدى الاندهاش والاستغراب والتعجب والصدمة مما آلت اليه الاوضاع في لبنان.

LBC

المحامي العام الإستئنافي في بيروت رجا حاموش يدعي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامه وشقيقه رجا وماريان حويك.

الميادين

أطلقت إدارة سّجون الاحتلال صفارات الإنذار في عدّة سجون، وشرعت بإغلاق الأقسام بعد اعتصام الأسرى في الساحات باللباس البني.

الجزيرة

والي هاتاي: لا توجد أضرار من الهزة الارتدادية الأخيرة سوى تهدم جزئي لعدد من المباني القديمة ولا ضحايا أو إصابات.

العربية

الادعاء العام البولندي يوجه تهمة التجسس لمواطن روسي.