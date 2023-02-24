وكالة الأناضول

تركيا.. 15 لبنانيا لقوا مصرعهم في الزلزال

في مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية التركي مع وزيري الخارجية والهجرة والنقل والبنية التحتية اللبنانيين

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن 15 مواطنا لبنانيا لقوا مصرعهم في الزلزال المدمر الذي وقع أوائل الشهر الجاري في تركيا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك الخميس مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، ووزير النقل والبنية التحتية علي هامي، في العاصمة أنقرة. وأوضح تشاووش أوغلو أن 15 مواطنا لبنانيا لقوا مصرعهم في الزلزال، وأن السلطات اللبنانية أرسلت 5 فرق بحث وإنقاذ وفرق طبية وصل أولها بعد 19 ساعة من وقوع الزلزال. وذكر أن الفرق اللبنانية المكونة من 120 شخصا تمكنوا من إنقاذ 3 أشخاص في ولاية قهرمان مرعش.

وشدد تشاووش أوغلو على أهمية استقرار وسلامة لبنان، مشيرا إلى وجود اتصال دائم مع نظيره وتعاون جيد في القضايا الإقليمية. ولفت إلى أن لبنان قدمت الدعم الإنساني أيضا للسوريين المتضررين من الزلزال. وأكد أن تركيا ستقوم بواجبها الإنساني لضمان وصول مساعدات الأمم المتحدة إلى السوريين المتضررين من الزلزال.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وكالة: واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستعلن اليوم الجمعة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.2 مليار دولار. واشنطن - سبوتنيك. ونقلت القناة عن مسؤول لم تكشف اسمه: أن، "إدارة (الرئيس بايدن) من المتوقع أن تعلن عن ملياري دولار أضافية .. لدعم الدفاع الأوكراني". يشار إلى أن حزمة المساعدة الجديدة لا تتضمن تخصيص معدات من مستودعات البنتاغون. وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022. وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.