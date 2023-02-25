TL

هدنة لمدة أسبوع على جبهة المصارف - القضاء أعلنت من السراي الحكومي بعد موافقة جمعية المصارف على تعليق الإضراب أسبوعا واحدا وأبقت العودة إلى التصعيد رهنا بوقف الإجراءات القضائية بحق المصارف من عدمه ومن شأن هدنة المصارف الإفراج عن رواتب الموظفين نهاية الشهر مع تسجيل تراجع محدود في سعر صرف الدولار الى حوالي الثمانين ألفا نهارا علما أنه وكما درج عليه التجار فهم يواكبون الدولار صعودا فقط إذ باتت أسعار السلع على أساس سعر مئة ألف للدولار غير قابلة للتخفيض فلا حسيب ولا رقيب.

المنار

لم تفلح دولرة الاسعار بالتخفيف من العبء عن كاهل المواطن الى الآن، فاعلنت وزارة الاقتصاد عن تأجيل الخطوة الى بداية الشهر المقبل، وفي السادس منه سيخف العبء عن اللبنانيين الباحثين عن جواز سفر قبل تأشيرة الهروب، فقد اعلن الامن العام في بيان ان ازمة الجوازات قد حلت بحلول السادس من آذار ..

nbn

جمعية المصارف اعلنت تعليق الإضراب مؤقتا ولمدة اسبوع بناء لتمنيات رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على أن تجتمع الجمعية العمومية لاتخاذ الموقف المناسب في ضوء ما يكون قد استجد من معالجات عملية.

mtv

أمنيا، مسألة اختفاء الشيخ احمد الرفاعي بدأت تثير الكثير من الاسئلة المقلقة، وخصوصا ان خمسة ايام انقضت على اختطافه في منطقة البداوي الشمالية. والتطور البارز مساء اليوم تمثل في العثور على سيارة الشيخ المخطوف. فهل نحن امام فصل جديد من فصول الترهيب، وخصوصا ان للشيخ الرفاعي مواقف واضحة وقاسية في الشأن السياسي؟.

NTV

أقدم ميقاتي على طرح عملته الحكومية الثالثة وجهز جدول أعمال للضرورات القصوى يتعلق بالمالية العامة ولا يتضمن أي قرار يسمح بالتمديد للواء عباس ابراهيم في الامن العام على اعتبار أن مصادر السراي لا تزال تجد في الامر صعوبة وتحيل أخر مراجعاته على وزير الداخلية.

OTV

فمنطق آخر مطروح للنقاش: اعتبار القضاء العادل عنوانا للدولة الآتية، سواء في ملف انفجار المرفأ، أو في قضايا الفساد، فلا اتهامات في السياسة، ولا تبرئة بالإعلام، بل تحقيقات شفافة، ومحاكمات عادلة، وأحكام مبرمة في كل اتجاه.

LBC

الاثنين موعد مع الجلسة الثالثة لمجلس الوزراء بجدول أعمال مختصر من ثمانية بنود ، كلها مالية الطابع.

الميادين

أعرب وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض، خلال لقائه نظيره الفرنسي فرانسوا برون في اليوم الثاني من زيارته الباريسية، عن "تقديره للجهود التي تقوم بها فرنسا لدعم القطاع الصحي في لبنان والنهوض بالمستشفيات الحكومية، وتأمين الادوية واللقاحات".

الجزيرة

أبدت الدول الغربية تشككا في اقتراح قدمته الصين اليوم الجمعة، لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، في حين أعلنت روسيا ترحيبها بجهود الصين، مشددة على ضرورة الاعتراف بضم موسكو لـ4 مناطق أوكرانية.

العربية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة ضرورة التوصل إلى "سلام عادل" في أوكرانيا، كما دعاه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون "لزيادة الضغط والعزلة على روسيا" لجعلها تتراجع عن حربها على أوكرانيا.