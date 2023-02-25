اللواء/ أنطوان غطاس صعب

أوضح أن الأجواء السياسية لا تزال ضبابية، حيث تشير المعلومات إلى أن اللقاء الخماسي الذي انعقد في باريس بصدد التوسع في مروحة اتصالاته من أجل أن يعقد لقاء قريب آخر يكون على مستوى وزراء الخارجية أو الإبقاء على الذين اجتمعوا في اللقاء الأول باعتبار أن الأمور أضحت واضحة خصوصاً بعد جولات سفراء الدول المعتمدين في لبنان الذين مثّلوا دولهم المشاركة في اللقاء الفرنسي، وعلى هذه الخلفية عُلم أن هناك موفدا فرنسيا قد يكون السفير باتريك دوريل سيصل الى بيروت في وقت ليس ببعيد من أجل تسويق المبادرة التي توصل إليها القاء الخماسي الباريسي وبات بعض المسؤولين اللبنانيين في أجواء هذا اللقاء، لكن ليس هناك من مرشح محسوم حتى الآن

الجمهورية / جورج شاهين

قال: إلتقت مراجع ديبلوماسية غربية وعربية على التعبير عن مخاوفها من مدى الاستهتار الذي عبّر عنه المسؤولون اللبنانيون تجاه ما هو مطلوب منهم، قياساً على نوعية وحجم النصائح الدولية والأممية التي يمكن ان تشّكل أولى الخطوات المطلوبة، للسير بخريطة الطريق إلى التعافى والإنقاذ. وإن طُلب منها الحديث عن المؤشرات التي دفعتها إلى هذا الشعور فإنّها لا تتردّد في تعداد ما لا يُحصى منها على أكثر من مستوى.