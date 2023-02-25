وكالة الأناضول

أردوغان وبوتين يبحثان تبعات الزلزال والحرب في أوكرانيا

بحث الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا والحرب في أوكرانيا. وبحسب بيان أصدرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أعرب أردوغان عن شكره لبوتين لتضامن بلاده مع تركيا في الزلزال الذي تعرضت له. وحول الحرب في أوكرانيا التي أتمت عامها الأول، دعا أردوغان لضرورة إحلال سلام عادل دون مزيد من الخسائر في الأرواح والدمار جراء الحرب. وجدد الرئيس التركي استعداد بلاده لفعل ما بوسعها من أجل تحقيق اتفاق بين روسيا وأوكرانيا من شأنه إنهاء الحرب. وأطلقت روسيا قبل عام هجوما على أوكرانيا تبعه ردود فعل دولية غاضبة، وتشترط موسكو تخلي كييف عن أي خطط للانضمام إلى أي كيانات عسكرية والتزام الحياد، ما تعتبره الأخيرة "تدخلا في سيادتها".