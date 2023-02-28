أخبار الخليج - البحرين

بوتين: الغرب يريد تدمير روسيا.. وحلف "الأطلسي" مشارك في جرائم كييف

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الغرب يهدف إلى تدمير بلاده، وان حلف شمال الأطلسي ناتو يشارك في النزاع في أوكرانيا من خلال إمداد هذا البلد بالأسلحة، في مقابلة بثها التلفزيون أمس.

وقال بوتين في مقابلة أجرتها معه محطة "روسيا 1" التلفزيونية بعد أيام على دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عامها الثاني، إن دول حلف شمال الأطلسي "ترسل عشرات مليارات الدولارات من الأسلحة إلى أوكرانيا، هذه مشاركة فعلية" في النزاع.

وأكد أن الدول الغربية لديها "هدف واحد هو تدمير الاتحاد السوفيتي السابق والجزء الرئيسي منه روسيا الاتحادية".

وقال: "عندها فقط قد يقبلوننا في عائلة الشعوب المتحضرة المزعومة، ولكن بصورة منفصلة فقط، كلّ جزء وحده".

الأنباء - الكويت

وزير الخارجية السعودي يلتقي الرئيس زيلينسكي في كييڤ ويجدد حرص المملكة ودعمها للجهود السياسية لحل الأزمة الأوكرانية – الروسية

استقبل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مقر الرئاسة بالعاصمة كييڤ وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان والوفد المرافق له.

وقالت وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس" في بيان إنه في بداية الاستقبال، نقل وزير الخارجية السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للرئيس زيلينسكي وحكومة وشعب أوكرانيا، فيما حمله الرئيس الاوكراني تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.