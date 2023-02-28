الديار – فادي عيد

لفت إلى أنه ومع انسداد الأبواب كافةً المؤدية إلى الانتخابات الرئاسية على المستوى السياسي الداخلي، تتوقع أوساط ديبلوماسية مطلعة، أن تعود إلى الواجهة، مواقف عواصم القرار المعنية بالملف الرئاسي، لجهة مواصفات الرئيس العتيد على وجه الخصوص، وذلك في الأسابيع المقبلة، وعلى وقع الرسائل التي تمّ تبادلها بين بيروت وواشنطن من جهة، وبين واشنطن وباريس من جهةٍ أخرى، وتناولت مجمل حيثيات هذا الملف، والذي يشكّل مفتاح الدخول إلى مرحلة الإنقاذ الجدي، وليس فقط مجرد استحقاق انتخابات رئيس الجمهورية.

نداء الوطن – رنى سعرتي

قالت: في خضمّ فوضى التسعير للسلع والبضائع بالليرة أو بالدولار، وما يرافقها من زيادات غير مبررة بالاسعار في معظم الاوقات بحجّة تقلبات سعر الصرف، وذلك من خلال التسعير على سعر صرف اعلى من السوق بـ5 آلاف ليرة او اكثر، يأتي قرار وزارة الاقتصاد تسعير السلع في السوبرماركت بالدولار بدءاً من اوائل الشهر المقبل رغم اعتراض نقابة اصحاب السوبرماركت على هذا القرار. في إيجابيات هذا القرار على مصلحة المستهلك، ان اسعار السلع ستسعّر بالدولار ولن تكون عرضة للزيادات العشوائية بالليرة من قبل التجار، وان احتسابها بالليرة سيكون على سعر الصرف الرائج في السوق رغم اشكالية تحديد سعر الصرف المعتمد في كلّ نقطة بيع.

نداء الوطن - رمال جوني

قال أن عصر الفراغ حلّ على النافعة. معاملات الناس مُعلّقة على حبال الإضراب. الموظفون لا يحضرون لأنّ رواتبهم لم تدفع منذ ستة أشهر. خسائر فادحة تتكبدها خزينة الدولة ولا حلحلة في الأفق. حركة العمل مشلولة وتُعيق معها المعاملات المرتبطة بتسجيل السيارات وتخليص الخدمات وغيرها. القضية مُعقدة، يسود الرعب من أن تطال التوقيفات الموظفين. وأضاف ان الإضراب إنعكس على مكاتب تعليم قيادة السيارات، حيث شلّ الإقفال حركتها وتجمّدت أعمالها. فكلّ المعاملات متوقّفة. بعضها أقفل حتى إنجلاء الصورة. عادة ما تقوم هذه المكاتب بتخليص معاملات المواطنين من ألفها إلى يائها، خسائر بالجملة سُجّلت. وأوضح ان توقف عمل النافعة أدّى إلى تعطيل عملية شراء وبيع السيارات، أو تراجع نسبتها بشكل كبير، ما يؤثّر على الحركة الإقتصادية. حتى تجديد "اللوحات العمومية" متوقّف. سائقو السيّارات العمومية على صراع مع الضمان الاجتماعي. يضطر السائق لدفع ضريبة تأخير الدفتر العمومي يوميّاً 100 ألف ليرة، وبلغت قرابة 12 مليون ليرة فقط ضريبة للضمان. وقال أن كان يُفترض أن يشهد ملف النافعة الأسبوع الماضي حلحلة وتحديداً في ملف الرواتب حيث من المرجّح أن يُعاد فتح 3 أقسام في النبطية، صيدا وطرابلس، غير أنّ استدعاء أحد المحاسبين الذي كُلّف حديثاً لمتابعة الملف، قد أعاد الأمور إلى نقطة الصفر.