وكالة الأناضول

أردوغان: تركيا فريدة عالمياً في التعامل بنجاح مع كارثة بهذا الحجم.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إنه ليست هناك دولة حول العالم سوى تركيا فيما يخص الاستجابة بهذه السرعة لكارثة ممتدة على مساحة واسعة، وفي لملمة الأمور من بعدها والتعامل معها بنجاح. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الإثنين، من ولاية أدي يمان التي زارها لتفقد المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب المنطقة فجر السادس من شباط الجاري. أردوغان أضاف أن تركيا تمكنت في ظل حكومات حزب العدالة والتنمية، من القضاء على آثار الكوارث التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية، مستشهداً بالزلازل والفيضانات والحرائق التي ضربت ولايات مختلفة في أنحاء البلاد. وأكد أنهم سيواصلون النهج نفسه في القضاء على آثار الكارثة والنهوض بالمناطق المتضررة جراء الزلازل الأخيرة التي ضربت جنوبي البلاد. وجدد الرئيس التركي تعهده بإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، خلال عام واحد من الآن. وفي 6 فبراير ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

دبلوماسي مصري سابق: زيارة شكري إلى تركيا تؤكد انتقال التفاهمات بين البلدين لمستويات عليا

في زيارة هي الأولى منذ سنوات طويلة، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو، في مدينة أضنة جنوبي البلاد. خلال الزيارة، أكد شكري "تضامن القيادة والحكومة والشعب في مصر مع تركيا، واستمرار المساعدات لدعم تركيا وشعبها الشقيق". على مدار الأشهر الماضية، جرت محادثات على مستوى دبلوماسيين (نائب سفير) من البلدين وبحثت العديد من القضايا الخلافية، على المستوى الثنائي والإقليمي، استمرت في فترة وتوقفت في أخرى، غير أن الزيارة التي أجراها شكري اليوم توضح تقدم مستوى التفاهمات بين البلدين، وانتقالها لمستوى الوزراء.