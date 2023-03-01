TL

نطلق الأسبوع بجلسة لمجلس الوزراء هي الرابعة في فترة الشغور الرئاسي وهي شكلت مفاجأة مع اعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن لا إمكانية قانونية للتمديد للواء عباس ابراهيم مشيداً بأدائه ليبرز السؤال من سيخلف اللواء ابراهيم؟

المنار

أما سوق عكاظ السياسي فعلى حاله، والمزايدات الطائفية والمذهبية واللامنطقية على أشدها، ولا من يلتفت الى وجع الناس وضيق حالهم وانعدام خياراتهم، مع ضيق الوقت الذي يكاد يفلت من يد الجميع ..

nbn

شهر رابع من الشغور الرئاسي يدخل لبنان نفقه من دون أن تلوح في الأفق أية إشارات لكسر الحلقة المفرغة التي يتعطل معها إنتخاب رئيس وهو أمر شرطه الأول التفاهم والحوار.

mtv

للحدث اليوم اسم واحد: غادة عون. فالمدعية العامة الاستئنافية لجبل لبنان حضرت اليوم بقوة في قصر العدل، ولم تغب عن السراي الكبير، كما شكلت مادة لمؤتمر صحافي عقده ثلاثة نواب في ساحة النجمة.

NTV

وتعطلت لغة اللجان.. ودخلت الاشتراكات الطائفية عمق الاجتماع فسوته بالأرض وأقعدته الى جانب المؤسسات المعطلة وبينها مجلس النواب رأس المنتديات الديمقراطية.

OTV

حقاً، تعجز الكلمات عن وصف ما يحدث اليوم في لبنان.

فحتى لو جمعنا معاني الانقلاب والإطباق والانقضاض والاغتصاب لكل ما هو ميثاقي ودستوري وقانوني، وقبل كل شيء، لكل ما هو منطقي وأخلاقي، لما أدت الغرض.

LBC

طويت صفحة اللواء عباس ابراهيم كمدير عام للأمن العام، وفتحت صفحة العميد الياس البيسري كمدير عام بالوكالة.

لم يتحقق التمديد للواء ابراهيم بسبب "خلطة إبعاد" فيها مقدار من القانون ومقدار من السياسة ومقدار من الشيعية السياسية غير المستعدة لما هو أكثر من الثنائية، وكلمة السر " كونوا في الإنضباط"، أما نظرية أن الحزب يريده والحركة لا تريده، فبحاجة إلى تدقيق.

الميادين

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم أنّ أوكرانيا ستصبح عضواً في الحلف لكن "على المدى الطويل"، في الوقت الذي تطلب فيه كييف الانضمام إلى الناتو في مواجهة الغزو الروسي.

الجزيرة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانوناً لتعليق روسيا العمل بميثاق مجلس أوروبا، وآخر يعلق مشاركة روسيا في معاهدة "ستارت 3"، بالإضافة إلى 20 معاهدة دولية مع هذه المنظمة، بحسب وكالة "تاس" الروسية.

العربية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن "لا جدوى من البدء في تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات من طراز "إف-16"، لأن أوكرانيا قد لا تحصل على هذه الطائرات مطلقاً، بحسب وكالة "نوفوستي".