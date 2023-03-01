روسيا اليوم:

مستشار زيلينسكي: القوات الأوكرانية قد "تنسحب استراتيجيا" من أرتيوموفسك

قال ألكسندر رودنيانسكي مستشار الرئيس الأوكراني، إن القوات الأوكرانية قد "تنسحب استراتيجيا" في حال الضرورة من أرتيوموفسك، لأنهم في كييف لا يريدون التضحية بالعسكريين عبثا. وأضاف المستشار في حديث لقناة "سي إن إن" التلفزيونية: "تحاول روسيا تطويق هذه المدينة مباشرة الآن، وهي تستخدم لهذا الغرض أفضل قواتها (مجموعة فاغنر) التي وعلى ما يبدو الأكثر تدريبا وخبرة". وتابع رودنيانسكي القول: "من الواضح أن قواتنا ستقوم بدراسة كل الخيارات. حتى الآن لا تزال هذه القوات تسيطر على المدينة، ولكن إذا لزم الأمر، فستتراجع بشكل استراتيجي، لأننا لن نضحي بكل عناصرنا هناك عبثا". يوم أمس الثلاثاء، اشتكى عسكري أوكراني لقناة "سي إن إن"، من أن الوضع في أرتيوموفسك يبدو أسوأ بكثير في جميع الاتجاهات بالنسبة لسلطات كييف، مما يعلن عنه رسميا. وتقع أرتيوموفسك على بعد 55 كم شمال شرق دونيتسك، ولا تزال مركزا لوجيستيا هاما لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس. ويؤكد محللون عسكريون أن سيطرة الجيش الروسي على أرتيوموفسك ستكون خطوة نحو تحرير جمهورية دونيتسك الشعبية بأكملها.