وكالة الأناضول

أردوغان: سننهي حقبة انهيار المباني عبر التحول الحضري

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته ستعمل على تسريع مشروع التحول الحضري وإنهاء حقبة انهيار المباني. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، من مركز تنسيق الكوارث بقضاء "ألبيستان" بولاية قهرمان مرعش التي ضربها الزلزال. وشدد أردوغان مجدداً على ضرورة الابتعاد عن المباني الخطيرة في مناطق الزلزال وحث المواطنين على مزيد من الحرص. وأضاف: "سنعمل بما أوتينا من قوة لإنهاء حقبة انهيار المنازل على المواطنين من خلال تسريع مشروع التحول الحضري". وأوضح أن "كل من يحاول عرقلة مشاريع التحول الحضري بخطاباته السامة، سيكون بمثابة الذي يطعن الشعب والبلاد من الخلف".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين يوقع قانوناً يعلق مشاركة روسيا في معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانوناً بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت-3". وجاء في الوثيقة التي نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت "من المتوخى أن تعلق روسيا الاتحادية سريان المعاهدة بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية بشأن التدابير الرامية إلى زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، الموقعة في براغ في 8 نيسان 2010". يدخل القانون حيز التنفيذ كما هو منصوص عليه في الوثيقة مباشرة بعد النشر على الموقع الرسمي. وقرار استئناف مشاركة روسيا في المعاهدة سيتخذه الرئيس.