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يدخل الشغور الرئاسي اليوم شهره الخامس وسط انسداد الافق السياسي وعلى وقع دعوات خارجية لتغليب المصلحة الوطنية والمسارعة في انتخاب رئيس البلاد كما على وقع تدهور مخيف يرخى بظلال كثيفة على مجمل المشهد الداخلي.

المنار

لان من نذروا انفسهم لخدمة الوطن لا مكان في مسيرتهم للتقاعد او التقاعس كما قال، لم يتقاعس اللواء عباس ابراهيم يوماً عن اداء دوره الوطني حتى آخر ساعات مهمته في الامن العام.

ترك المديرية مطمئناً لما زرع ومشيداً بمن سيخلفه، لكن مثله لا يتقاعد، بل سيكمل المشوار في ميادين اخرى متعددة لاعلاء شأن لبنان واعادته كما كان، ولا سبيل لذلك بحسب اللواء الا بالحوار والوحدة الوطنية ونبذ العنف والكراهية.

nbn

خمسة شهور على شغور كرسي الرئاسة الاولى ورغم ذلك واصلت بعض القوى السياسية القيام بكل ما يلزم على خط التعطيل من خلال المواقف الرافضة للحوار وللتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية على حد سواء.

mtv

التسعير بالدولار بدأ في المحال الكبرى والسوبرماركت . الدولار الجمركي ارتفع دفعة واحدة من خمسة عشر الف ليرة الى خمسة واربعين الفا . الدولار العادي يسبح في فضاء التسعين الف ليرة وعينه على المئة الف . اما صفيحة البنزين فتجاوزت المليون وخمسمئة الف ليرة .

NTV

لم يتسع بلد المقامرين لآدمية عباس ابراهيم.. فخرج محرراً نفسه من أخطر عملية خطف على أيدي المنغمسين السياسيين وفي ميلاده الرابع والستين متقاعداً من الامن العام، وضع اللواء ابراهيم أول حجر اساس للمستقبل الخاص.. وغادر عاتباً مجروحاً.. مصاباً برصاصات كان يعدها صديقة وفي مراسم الوداع لم يدل اللواء بما يخدش الحياء مع الحلفاء.

OTV

هكذا يمكن وصف الحالة اللبنانية العامة اليوم، سياسياً ومالياً، في ضوء انسداد الافق امام المبادرات الداخلية والخارجية، في مقابل التصلب غير المسبوق من بعض الافرقاء في التوصل الى حلول.

LBC

هستيريا الدولار تخطت التسعين الفاً ولا رادع له وهو حجز مكانه بدءاً من اليوم على رفوف السوبرماركت بضربة حياتية موجعة.

الميادين

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي، تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، بحسب وكالة "روسيا اليوم".

الجزيرة

وصفت وزارة الخارجية الألمانية في بيان الأربعاء قرار إيران طرد اثنين من ديبلوماسييها من طهران بأنه "تعسفي وغير مبرر".

العربية

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم إنه لن يلتقي وزيري الخارجية الروسي أو الصيني خلال اجتماع مجموعة العشرين هذا الأسبوع في نيودلهي، متهمًا موسكو بأنها لا تبدي جدية بالنسبة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.