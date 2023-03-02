وكالة الأناضول

أردوغان: نعتزم إنشاء صندوق لإحياء المدن بعد الكوارث

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تعتزم إنشاء "صندوق إعادة إعمار ما بعد الكوارث" لإحياء المدن عقب الزلازل وبالسرعة الممكنة. جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه "العدالة والتنمية" الحاكم في البرلمان التركي. وقال: "سيتم إنشاء صندوق إعادة إعمار ما بعد الكوارث لإحياء المدن بسرعة بعد الزلازل"، وأكد أن حكومته ستواصل جهودها لتضميد جراح المتضررين بمنحهم حوافز خلال الأيام القادمة. وتعهد أردوغان بمحاسبة جميع المقصرين في اتخاذ التدابير الخاصة بالزلازل "قضائيا وإداريا وسياسيا" على خلفية الكارثة التي ضربت جنوب البلاد. وعلى صعيد آخر، أشار الرئيس التركي إلى أن الشعب سيقوم باللازم في الانتخابات الرئاسية والعامة المزمع إجراؤها في 14 أيار المقبل.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

منظمة مراقبة: الانتخابات النيجيرية جرت بشكل جيد على الرغم من بعض العوائق

بحثت مديرة مركز الديمقراطية والتنمية، إدايات حسن، اليوم الأربعاء، المشكلات والعوائق التي واجهتها الانتخابات الرئاسية في نيجيريا، مؤكدة أنها بشكل عام لم تقوض العملية الانتخابية في البلاد. وقالت مديرة مركز الديمقراطية والتنمية: "فيما يتعلق بحوادث العنف والتهميش المسجلة في بعض أنحاء البلد، فنحن لا نعتقد أنها كبيرة وواسعة الانتشار بما يكفي لتقويض النتائج. ومع ذلك، فقد لاحظنا أنه في عدة ولايات، كانت هناك حالات تعطيل قسري للتصويت، بالإضافة إلى تكتيكات أخرى مدانة لقمع الناخبين".