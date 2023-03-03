TL

أعلن وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أنّه "من اجل الحفاظ على استقرار أسعار السلع في الأسواق وحرصاً على حماية المستهلك، وبناء على اقتراح مدير عام اﻹقتصاد والتجارة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، يُسمح للمحال التجارية والسوبرماركت على كافة الاراضي اللبنانية بتسعير السلع بالدولار الأميركي، بصورة موقتة واستثنائية".

المنار

على اُرجوحةِ الدولارِ الأسودِ وحاكمِه يتطايرُ البلدُ واقتصادُه، وبتعاميمَ ارتجاليةٍ تُضربُ الليرةُ واهلُها، وتصبحُ الدولةُ كمنَ يلحسُ مِبرداً ظناً انها تَشربُ لسدِّ رمَقِها، فيما هي تَشربُ دمَها..

nbn

لا جديد على مستوى الإستحقاق الرئاسي والمراوحةُ سيدةُ الموقف لكنَّ هذا لن يَحُول دون أن "يُجرِّب" الرئيس نبيه بري كسْرَ هذا الجمود المُـطْبق إلا أنه لا جلسةَ "مسرحية" يدعو إليها والذهابُ إلى المجلس يجب أن يسبقَه تفاهم.

mtv

تزامناً ، ارتفعت أسعارُ ربطة الخبز، واعتصم معلمو الرسمي امام وزارة التربية مطالبين بدولرةِ رواتبهِم، وهو امرٌ صعبٌ في دولة مفلسة! اللافت انه، ورغم تردي الاوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية ، فإن لا حراكَ حقيقيا في الشارع. صحيح ان دعواتٍ كثيرة وجهت على مواقع التواصل الاجتماعي للنزول إلى الشارع ورفع الصوت، لكنَ التحركات الاعتراضية ظلت قليلةً ومحصورةً في مناطق معينة ومحددة. فهل تأقلم الناسُ إلى هذا الحد مع الواقع المرير، وفقدوا كلَ املٍ في التغيير؟

NTV

لم يَكتفِ مُعطِّلو الاستحقاقِ الرئاسي من كِلتا الجبهتين بعدمِ القدرةِ على الإنجابِ الرئاسي.. بل قفَزوا عن التعطيل إلى استحضارِ حربٍ رئاسية "تناسلية" لم تَشهدْها العهود، ولا تعريفَ لها في سجِلِّ أشرسِ المعاركِ السياسية حربٌ "ولاّدية" بدأت بعبارةٍ أنبوبية للرئيس نبيه بري، واستَدرجت ردوداً كان أعنفَها للنائب ميشال معوض.. الذي اعتَبر نفسَه مَعنياً، واصفاً بري بـ"الميليشياوي".

OTV

بدل أن تنفجر شعبياً بعد رفع صيرفة إلى سبعين الفاً، وما تسبب به ذلك من تداعيات، ولاسيما على صعيد الفواتير المختلفة، وعلى وقع انهيار العملة الوطنية وطيران سعر صرف الدولار، انفجرت سياسياً بين حركة أمل والمرشح ميشال معوض، ووصل الأمر حد استخدام عبارات غير مألوفة ومهينة في التصريحات والبيانات المتبادلة.

LBC

لأن المؤمِن لا يُلدَغ من جُحرٍ مرتين، لم يُبدِ كثيرون رغبةً في خوض غمار صيرفة على دولار سبعين ألفا، لأنهم اكتووا في الصيرفة السابقة على دولار 38 ألفا، لكنهم فوجئوا بتوقف هذا السقف، وضعوا أموالهم في المصارف لكنهم ينتظرون أن يقبضوا على صيرفة، وهم ينتظرون منذ أكثر من شهر.

الميادين

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، اليوم الخميس، من أنّ 3,7 مليون طفل في المناطق المتضررة في سوريا يواجهون العديد من الأخطار المتزايدة والتي قد تكون كارثية بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد.

الجزيرة

قالت الهيئة المعنية بتنظيم المعلومات في بريطانيا إنها ستنظر في شكوى رسمية تتهم منصة يوتيوب المملوكة لشركة "ألفابت" (Alphabet) بجمع بيانات ملايين الأطفال بصورة غير قانونية.

العربية

عقد مجلس الأمن الروسي اجتماعا طارئا بشأن تسلل "مخربين أوكرانيين" إلى بريانسك