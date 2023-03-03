الديار/ روجيه شاهين

تناول التحقيقات في انفجار 4 آب وقال: لا يبدو في الاجواء القريبة اي حل لمتابعة التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت رغم السعي والمجهود الكبير الذي يقوم به رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود مع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لإيجاد حل لمتابعة التحقيق بعد توقفه نتيجة طلبات الرد بحق القاضي طارق البيطار بالإضافة إلى اقدامه على متابعة التحقيق بادعائه انه تابع التحقيقات وفقًا لدراسات قام بها ادت إلى خلاف كبير لتجاوزات في القانون قام بها رغم علمه بطلبات الرد بحقه وعليه ليصار لفرملة التحقيق. وقال إنّ الأجواء والأحاديث في الكواليس تتحدّث حول مسعى لإنشاء هيئة تقصّي حقائق يتم تعينها من قبل الامم المتحدة وتعمل على تحقيق وكشف الحقيقة بالتعاون مع دول كبرى وان بعض السفراء تحدثوا بالموضوع علانية مع المراجع المختصة لكيفية طرحها ومتابعة إنشائها كما طرح الموضوع على بعض المرجعيات الروحية.