روسيا اليوم

لافروف: دول العشرين لم تتفق على بيان نهائي مشترك بسبب الخلافات حول أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن دول العشرين لم تتفق حول البيان النهائي المشترك، بسبب الخلافات حول الوضع في أوكرانيا. وأضاف وزير الخارجية الروسي في تصريح صحفي اليوم الخميس: "لسوء الحظ، لم يكن من الممكن الاتفاق على إعلان باسم جميع وزراء مجموعة العشرين، زملاؤنا الغربيون، تماما كما حدث قبل عام في ظل الرئاسة الإندونيسية، أصروا على استخدام الباطل، في المقام الأول بغير حق وبخطابات مختلفة، لوضع الأزمة الأوكرانية في صدارة الاهتمامات والتي يريدون تسميتها بـ"العدوان الروسي". وأوضح لافروف أن الغرب أصر على إعادة إنتاج النص الخاص بالوضع حول أوكرانيا، والذي تم الاتفاق عليه في قمة مجموعة العشرين العام الماضي في بالي، متجاهلا تماما حججنا بأن الكثير من الأحداث قد وقعت منذ ذلك الحين، بما في ذلك "الاعترافات الصادقة" للمستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، ورئيس أوكرانيا السابق بيترو بوروشنكو، والرئيس الحالي فلاديمير زيلينسكي، أنه لم يكن أي منهم سيفي باتفاقات مينسك والغرض من توقيع اتفاقيات مينسك من وجهة نظر "المصالح الغربية كسب الوقت لتزويد أوكرانيا بالسلاح وتجهيزها لحرب ضد روسيا الاتحادية، ورفض (وزراء الخارجية) بشكل قاطع ذكر هذه الحقيقة".