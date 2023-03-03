وكالة الأناضول

تشاووش أوغلو يدعو لـ"إصلاح شامل" في المؤسسات الأممية

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو إن مؤسسات تابعة للأمم المتحدة مثل مجلس الأمن ومنظمة الصحة العالمية، بحاجة إلى "إصلاح شامل". جاء ذلك في كلمة له، الخميس، خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي، والذي انطلق صباح الخميس. وشدد الوزير التركي على أنه من الضروري تعزيز التمثيل الإقليمي لدى مجلس الأمن الدولي. ومجددا مطالبة بلاده بإعادة هيكلة مجلس الأمن الدولي، أوضح تشاووش أوغلو أن شعار تركيا في هذا الخصوص يتلخص في عبارة "العالم أكبر من خمسة"، في إشارة إلى الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن. كما دعا الوزير التركي لإجراء "إصلاح شامل" في مؤسسات أخرى تابعة للأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية والمؤسسات المالية العالمية. وأشار إلى أن جميع الجهود متعددة الأطراف حول العالم، ستبقى محدودة دون القيام بإصلاح الأمم المتحدة. ومن المنتظر أن يبحث اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين قضايا بارزة عالمية، وخاصة المساعدات الإنسانية والإغاثية في حالات الكوارث، والأمن الغذائي وأمن الطاقة ومكافحة الإرهاب وتعزيز التعددية والتعاون الإنمائي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين يصف الحادث في مقاطعة بريانسك بالإرهابي

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوم المخربين الأوكرانيين في منطقة بريانسك بأنه عمل إرهابي، وأشار رئيس الدولة إلى أن المسلحين أطلقوا النار، ورأوا أنهم يطلقون النار على المدنيين. وقال بوتين خلال كلمة ألقاها أمام المشاركين في البرنامج التعليمي لمدرسة مينتور عبر الفيديو: "إن الجنود والضباط الروس يدافعون اليوم بشجاعة وبطولة عن روسيا ضد النازيين الجدد والإرهابيين الذين عذبوا وقتلوا الناس في دونباس لمدة ثماني سنوات والذين قتلوا داريا دوغينا في موسكو". وأضاف: "اليوم ارتكبوا عملاً إرهابياً آخر، جريمة أخرى. دخلوا المنطقة الحدودية وفتحوا النار على المدنيين. رأوا أنها سيارة مدنية، ورأوا مدنيين وأطفالاً يجلسون فيها، أطلقوا النار عليهم. هؤلاء الناس مهمتهم حرماننا من الذاكرة التاريخية ومن تاريخنا ومن تقاليدنا ولغتنا".