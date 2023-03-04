TL

أعلنت جمعية المصارف استمرارها في تعليق الاضراب وإبقاء أبواب المصارف مشرعة أمام الحركة الاقتصادية حتى العاشر من هذا الشهر.

المنار

على مسار تنقيب النفط والغاز فكانت اليوم خطوة مهمة باجاه الامام مع اعلان وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عن إتمام الإجراءات القانونية مشيؤا الى موافقة مجلس شورى الدولة لإنشاء مرفأ جديد، مخصص للخدمات اللوجستية المتعلقة بالأنشطة البترولية.

nbn

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن مرشح الثنائي الوطني معروف، وهو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بعد أن سمته الورقة البيضاء من دون كتابة اسمه.

mtv

الحراك الديبلوماسي مستمر في الملف الرئاسي. بطلة الحراك: السفيرة الاميركية دوروثي شيا، التي زارت النائب ميشال معوض. زيارة المرشح الرئاسي للمعارضة تأتي في سياق جولة تقوم بها السفيرة الاميركية على عدد من القيادات اللبنانية.

NTV

على مدى ساعة من الوقت كانت الرئاسة طبق اللقاء الأساسي، وخرجت السفيرة شيا من دون تصريح.. ليتولى معوض مهمة نفي التهمة عن التدخل الأميركي في الملف. وفي المقام، هادن معوض رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط على خلفية موقفه من السجال الذي اندلع بين مرشح قوى الرابع عشر من آذار ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

OTV

يبقى سؤال أخير لعله الاهم: بغض النظر عن شخص الرئيس المقبل، ما هي اولويات الولاية الرئاسية الجديدة، وماذا عن الخطوط العريضة للحل المنشود للأزمة؟

LBC

اليوم موقفان لافتان، الأول لجمعية المصارف والثاني للهيئات الإقتصادية، جمعية المصارف قررت الاستمرار في تعليق الإضراب حتى العاشر من هذا الشهر واتخذت سلسلة قرارات أبرزها، بحسب البيان: تصحيح القرارات غير القانونية وغير المبررة المتخذة بحق بعض المصارف ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها، كالحجز على الأملاك الخاصة ومنع السفر لمدة غير محددة خلافا للصلاحية المكانية والنوعية للقضاة. أما الهيئات الأقتصادية فرفضت رفع الدولار الجمركي معتبرة أن هذا القرار هو بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على القطاع الإقتصادي الشرعي الذي ينازع من أجل البقاء، وإطلاق العنان للإقتصاد "الأسود" وللتهريب والتزوير.

الميادين

أعلنت وزارة التجارة الأميركية أنّ واشنطن أضافت 37 كياناً إلى قائمتها السوداء للتجارة بسبب "أنشطة تشمل تقديم مساهمات للجيش الروسي ودعم الجيش الصيني وتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار والصين أو الانخراط فيها".

الجزيرة

عن مؤسس مجموعة فاغنر: أدعو الرئيس الأوكراني إلى سحب قواته من مدينة باخموت.

العربية

عن الجيشَين الأميركي والكوري الجنوبي: سننفذ مناوراتنا العسكرية رغم تهديدات كوريا الشمالية.