الديار/ دموع الأسمر

تناولت موضوع دولرة الأسعار وتساءلت إذا كانت كل القطاعات الاستهلاكية والتجار يحاسبون المواطنين على سعر الدولار في السوق السوداء، من هم الذين يستفيدون من دولار صيرفة؟ وقالت بات حديث الساعة مؤخرا، عن "الدولرة"، في الحياة اليومية، من طبابة وطعام وشراب وكل حاجات الحياة، حتى ان الوزراء المعنيين يحددون مواعيد التسعير بالدولار دون دراية منهم اي ذنب يرتكب تجاه شريحة واسعة من المجتمع. كذلك أضافت أنّ السلع الاستهلاكية والغذائية ليست وحدها المدولرة، فاسعار بطاقات التشريج أيضاً، ناهيك عن اسعار المحروقات التي تتغير أكثر من مرة في اليوم الواحد، اضافة الى فاتورة الاشتراك وما ينتظر المواطن من فاتورة الكهرباء الرسمية. كذلك تحدّثت عن أنّ الرواتب وحدها بقيت متدنية، وتتسابق صيرفة والسوق السوداء على التهامها قبل ان تصبح في الجيب.