وكالة الأناضول

قبرص التركية ترسل منازل مسبقة الصنع لضحايا زلزال تركيا

أرسلت منصة التضامن القبرصي ـ التركي الناشطة في جمهورية شمال قبرص التركية منازل مسبقة الصنع إلى منطقة الزلزال جنوبي تركيا. وقال مراسل الأناضول إن المنصة أرسلت الجمعة 40 منزلًا مسبق الصنع من ميناء غازي ماغوصة إلى ميناء إسكندرون في تركيا. ومن المقرر أن تسلم المنازل إلى مسؤولي رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" لتركيبها في ولاية هطاي. وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

زيلينسكي يعلن عن نقص في الذخيرة والأسلحة لدى القوات المسلحة الأوكرانية

صرّح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من نقص في الأسلحة والذخيرة. وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللاتفي إيغيلس ليفيتس: "نحتاج أنظمة مدفعية، وذخيرة بأعداد كبيرة". وأضاف زيلينسكي أنه وبسبب نقص الأسلحة، يتعين على الغرب الإسراع في توفير الطائرات المقاتلة والدبابات والمدفعية والذخيرة. وتابع: "البلاد بحاجة إلى أسلحة ليس من أجل ضرب روسيا، ولكن من أجل محاولة إعادة المناطق التي لا تزال كييف تعتبرها ملكًا لها". صرّح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من نقص في الأسلحة والذخيرة. وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللاتفي إيغيلس ليفيتس: "نحتاج أنظمة مدفعية، وذخيرة بأعداد كبيرة". وأضاف زيلينسكي أنه وبسبب نقص الأسلحة، يتعين على الغرب الإسراع في توفير الطائرات المقاتلة والدبابات والمدفعية والذخيرة. وتابع: "البلاد بحاجة إلى أسلحة ليس من أجل ضرب روسيا، ولكن من أجل محاولة إعادة المناطق التي لا تزال كييف تعتبرها ملكًا لها".