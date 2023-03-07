الجزيرة - السعودية

النواف رئيساً للوزراء.. وبدء مشاورات التشكيل

بعد 4 أيام عمل رسمية فقط من استكمال سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة الجديدة، أصدر سموه أمراً أميرياً بإعادة تعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة. وكان سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد قد أجرى المشاورات التقليدية مع رؤساء مجالس الأمة ورؤساء الوزراء الحاليين والسابقين يومي 21 و22 فبراير الماضي وأعقبت ذلك عطلة الأعياد الوطنية. وأوضحت مصادر دستورية أن تكليف رئيس الوزراء الذي يبدأ مشاوراته بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة يأتي تنفيذاً لنص المادة 56 من الدستور التي تنص على أنه «يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على «ترشيح» رئيس مجلس الوزراء». وتأكيداً لما نشرته «الأنباء» الخميس 23 فبراير الماضي «أن إعلان الحكومة منتصف مارس أو بحد أقصى سيتم إعلانها في شهر رمضان المبارك» - بداية رمضان فلكياً 23 الجاري - قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» إنه من الوارد حضور الحكومة الجديدة الجلسة البرلمانية المقررة حسب اللائحة في 21 مارس الجاري، في حين أن المؤكد حضورها جلسة 4 أبريل.

الأنباء - الكويت

المجلس البلدي يرفض مشروع الواجهة البحرية في الجهراء

رفض المجلس البلدي في جلسته العادية اليوم برئاسة عبدالله المحري مشروع واجهة الجهراء البحرية الكورنيش، وذلك بأغلبية الأصوات بعد النداء بالاسم، حيث رفض 5 أعضاء المشروع وامتنع 5 أعضاء آخرين وموافقة عضوين فقط. من جهة أخرى، وافق المجلس على تخصيص أرض لمشروع ترفيهي تعليمي ثقافي في الجهراء بمساحة أكثر من مليون م2، لصالح المؤسسة العامة للتأمينات بعد إلغاء قرار تخصيص الموقع لإقامة حديقة حيوان