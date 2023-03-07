وكالة الأناضول

تشاووش أوغلو يدعو لـ"إصلاح شامل" في المؤسسات الأممية

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو إن مؤسسات تابعة للأمم المتحدة مثل مجلس الأمن ومنظمة الصحة العالمية، بحاجة إلى "إصلاح شامل". جاء ذلك في كلمة له، الخميس، خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي، والذي انطلق صباح الخميس. وشدد الوزير التركي على أنه من الضروري تعزيز التمثيل الإقليمي لدى مجلس الأمن الدولي، ومجدداً مطالبة بلاده بإعادة هيكلة مجلس الأمن الدولي، أوضح تشاووش أوغلو أن شعار تركيا في هذا الخصوص يتلخص في عبارة "العالم أكبر من خمسة"، في إشارة إلى الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن. كما دعا الوزير التركي لإجراء "إصلاح شامل" في مؤسسات أخرى تابعة للأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية والمؤسسات المالية العالمية. وأشار إلى أن جميع الجهود متعددة الأطراف حول العالم، ستبقى محدودة دون القيام بإصلاح الأمم المتحدة. ومن المنتظر أن يبحث اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين قضايا بارزة عالمية، وخاصة المساعدات الإنسانية والإغاثية في حالات الكوارث، والأمن الغذائي وأمن الطاقة ومكافحة الإرهاب وتعزيز التعددية والتعاون الإنمائي

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مستشار البنتاغون السابق ماكغريغور يؤكد انهيار أوكرانيا كدولة

صرح المستشار السابق لرئيس وزارة الدفاع الأميركية، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن أوكرانيا انهارت بالفعل كدولة.

وقال ماكغريغور في مقطع فيديو نشر على قناته على موقع "يوتيوب"، إن "أوكرانيا كدولة قومية ميتة بالفعل". وأشار إلى أن 40%من المدن والبنى التحتية الأوكرانية دمرت، وأن القاعدة الصناعية بأكملها وكل شيء له ثمن حقيقي "أصبح جزءاً من روسيا الاتحادية". وأضاف ماكغريغور أنه خلال العام غادر ملايين الأشخاص البلاد، وانخفض عدد سكانها من 38 مليوناً إلى حوالي 18-22. في وقت سابق، قال ماكغريغور إنه بعد خسارة أوكرانيا، ستتخلى واشنطن عن الرئيس فلاديمير زيلينسكي مع فريقه