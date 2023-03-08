وكالة الأناضول

بايدن يشكر سلطنة عُمان لدورها المركزي في تمديد الهدنة باليمن

شكر الرئيس الأميركي جو بايدن، سلطنة عمان ، على دورها المركزي في دعم وتأمين مساعي تمديد الهدنة في اليمن.

وقال بايدن في بيان، "لقد لعبت عُمان دورًا مركزيًا في تأمين هذا التمديد للهدنة، ونحن ممتنون للدور الذي لعبه سلطان هيثم كوسيط وفريقه كمحاور بين جميع أطراف النزاع". وأضاف: "نرحب بإعلان اليوم عن تمديد الهدنة في الصراع اليمني لقد جلبت هذه الهدنة، المستمرة منذ خمسة أشهر، فترة من الهدوء غير المسبوق في اليمن ، حيث أنقذت آلاف الأرواح وإغاثة ملموسة لعدد لا يحصى من اليمنيين". وأشار إلى أن "تمديد الهدنة في اليمن والتوصل إلى حل نهائي للنزاع كان أيضًا موضوعًا رئيسيًا للنقاش خلال زيارتي الأخيرة إلى السعودية وقد أكد لي الملك وولي العهد التزامهما الكامل بتمديد الهدنة وقد أظهروا وفريقهم هذا الالتزام على مدار المناقشات في الأسابيع الأخيرة".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الأمم المتحدة: المباحثات المقبلة بين الأمم المتحدة وروسيا ستعقد على مستوى رفيع

صرح فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن المفاوضات بين الأمم المتحدة وروسيا في جنيف الأسبوع المقبل، ستعقد على مستوى رفيع وستتعلق بصفقة الحبوب. وقال فرحان حق في إفادة صحفية، اليوم الثلاثاء: "نتوقع أن يكون وفد من روسيا الاتحادية في جنيف الأسبوع المقبل لإجراء مزيد من المناقشات على مستوى عال وستركز على مبادرة البحر الأسود للحبوب "صفقة الغذاء". هذا وأكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن موسكو لديها استعداد للوفاء بالالتزامات الخاصة بها في مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب في حال التزام باقي الأطراف بتعهداتهم عبر هذه الاتفاقية. وأفادت زاخاروفا، في تصريحات لقناة "روسيا -1" التلفزيونية، "هذا الاتفاق ملزم لعدة أطراف، وليس لطرف واحد فقط، يقابله الجانب الآخر بالتلاعب والمكائد. لقد أوفينا بالتزاماتنا وسنفي بها في جميع الاتفاقات".