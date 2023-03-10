TL

يبدو ان المياه الراكدة في مستنقع الاستحقاق الرئاسي بدأت بالتحرك مع تبني الرئيس بري والسيد نصرالله صراحة دعم ترشيح رئيس تيار المردة. توازيا مع جهود تبذل لانضاج طبخة رئاسية.

المنار

في عيد المعلم الذي هو يوم الرسالة الاخلاقية للتربية وللتعليم وللتثقيف ولبناء الانسان، يعيش المعلم اللبناني اصعب حال، وتعاني التربية ويحتضر العام الدراسي ويكابد من اجل البقاء.. على أن بقاء الامل هو العنوان، والسير بالتعاليم الرسالية من اجل النجاة..

nbn

بعيدا من بعض ردود الفعل الإنفعالية اتخذ الملف الرئاسي منحى آخر أكثر جدية بعد تلقيه جرعة حيوية مصدرها إعلان الرئيس نبيه بري ثم السيد حسن نصرالله دعم ترشيح زعيم تيار المردة سليمان فرنجيه.

mtv

الدولار ضرب ضربته من جديد. فبعد اسبوع من استقرار سعر الصرف على ثمانين الف ليرة للدولار الواحد، جن جنون العملة الخضراء فارتفعت تدريجا تسعة الاف ليرة لتصل الى تسعة وثمانين الف ليرة.

NTV

شعب يعد رقم الليرة على الدولار ..والسياسيون يعدون ارقام الانتخاب على النصاب والفارق واسع بين الهدفين مع تفوق الجنرال الاخضر على الجميع وتخطيه نصاب الستة وثمانين الفا مواصلا رحلته الى عالم المئة .

OTV

عد مئة وثلاث سنوات على تأسيس دولة لبنان الكبير، وسبعة وتسعين عاما على ولادة الدستور، وثمانين عاما على الاستقلال، وأربعة وثلاثين عاما على الطائف، وثمانية عشر عاما على انتفاضة الاستقلال الثاني، وأربع سنوات على الانهيار غير المسبوق في تاريخ العالم، مؤسف جدا أن يكون قدر اللبنانيين حتى اليوم، ان يختاروا لرئاسة جمهوريتهم بين مرشح يحمي خارجين عن القانون وآخر يعلن أنه يخالف القانون، فيما يمعن الأفرقاء المتنازعون في تصلبهم، رافضين حتى اللحظة، البحث في خيار ثالث يحمل برنامجا إنقاذيا مقبولا من جميع المعنيين، طالما المعنيون جميعا، في الداخل

LBC

ماذا يعني أن يشعل الرئيس بري محركات ملف رئاسة الجمهورية التي أطفأها منذ الجلسة الحادية عشرة؟

الميادين

أعلن ​الكرملين​ أن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أجرى محادثة هاتفية مع نظيره المصري ​عبد الفتاح السيسي​، بحثا خلالها صفقة الحبوب وضرورة تنفيذها بشكل شامل، واتفقا على مواصلة التنسيق لحل الأزمات في منطقة الشرق الأوسط و​شمال أفريقيا​، وناقشا موضوع توريد ​المنتجات​ الزراعية الروسية إلى جمهورية مصر العربية، وتنفيذ المشاريع في مجالات الطاقة والصناعة".

الجزيرة

اقترح الرئيس الأميركي جو بايدن فرض ضريبة نسبتها بالحد الأدنى 25 بالمئة على أصحاب المليارات وزيادة الضرائب على الشركات بنحو ثلاثة أضعاف في موازنته الجديدة المقترحة، والتي من شبه المؤكد أن الجمهوريين في الكونغرس سيرفضونها.

العربية

أعلن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ​وليام بيرنز​، أن "تقييم ​المخابرات الأميركية​، حول الصراع الأوكراني، يبين أن الأشهر الأربعة إلى الستة المقبلة ستكون حاسمة في ساحة المعركة في ​أوكرانيا​"، مشيرا إلى أن "أي احتمال لإجراء مفاوضات جادة بين ​روسيا​ وأوكرانيا سيعتمد على التقدم في ساحة المعركة".