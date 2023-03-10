اللواء/ د. جيلبير المجبّر

أوضح أن الأحداث في لبنان تتفاقم وتتشعّب ولم يسبق أنْ إحتّلَ الوضع السياسي حالةً من الإنهيار كالتي نشهدها وقد بلغت ذروتها في تعطيل الإستحقاق الرئاسي بالرغم من كل الجهود المحلية على مستوى بعض القيادات الروحية أو السياسية أو على المستوى الإقليمي والدولي لإيجاد مخرج لتلك الأزمة الدستورية المستفحلة الإتجاه ولكن عبثاً.

نداء الوطن/ باتريسيا جلاد

نقلت عن مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" لما فقيه قولها ان الذي يجب أن تسلكه الحكومة كحلّ لمعضلة الكهرباء هو اعتماد الطاقة المتجدّدة وتحديداً الطاقة الشمسية والتي تكون كلفتها أقلّ و"أنظف" على البيئة.

وأشارت الى أنه "صحيح أن الدولة أنفقت أموالاً على البنية التحتية للكهرباء، لكن سوء الإدارة أوصلنا الى مكان جعلنا نعتمد على الفيول أويل والذي يعتبر مكلفاً ومسيئاً للبيئة. ولغاية اليوم لا يزال الإعتماد على الطاقة المتجدّدة ضئيلاً وتبلغ نسبته 8% في لبنان، وليس هناك ما يحول دون وصولها الى 100% ولكنه يتطلّب استثمارات".