وكالة الأناضول

أكار يتفقد جهود تضميد جراح أنطاكيا التركية عقب الزلزال

أجرى وزير الدفاع التركي خُلوصي أكار، الخميس، جولة تفقدية بمدينة أنطاكيا، مركز ولاية هطاي جنوبي البلاد، بهدف الوقوف على جهود تضميد جراح المدينة عقب كارثة الزلزال المدمر. وزار أكار رفقة رئيس الأركان العامة يشار غولر مركز الاتصال التابع للجيش، للاطلاع على أنشطة الدعم والحراسة والدوريات التي يجريها الجيش في المنطقة عقب الزلزال. ولاحقا توجه إلى قيادة فوج الحدود الثاني، والتقى موظفي كتيبة البحث والإنقاذ التابعة لقيادة الفيلق الثاني. وهنأ أكار موظفي الكتيبة لجهودهم الجبارة في دعم عمليات البحث والإنقاذ التي بدأت في قضاء إصلاحية بولاية غازي عنتاب، ثم بمدينة أنطاكيا. وأكد أن القوات المسلحة التركية استنفرت مباشرة عقب كارثة الزلزال، وسخرت كل إمكاناتها لنجدة منكوبي الزلزال. وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا هائلا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

"فاينانشيال تايمز": الولايات المتحدة تحث التجار العالميين على استيراد النفط من روسيا

أشار تقرير إعلامي أن ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية اجتمعوا مع مديري شركات Trafigura وGunvor، وحثوهم على عدم الخوف من صفقات استيراد النفط من روسيا. بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، فقد دعت الإدارة الأمريكية أكبر تجار السلع في العالم إلى عدم الخوف من صفقات توريد النفط الروسي الذي يتم تداوله ضمن الحدود السعرية التي تفرضها مجموعة السبع. وأشار التقرير أنه على الرغم من حقيقة أن واشنطن لم تعارض تجارة النفط الروسي ضمن السقف السعري المتفق عليه، فإن أكبر تجار النفط المستقلين كانوا حذرين من السوق. وأوضح مسؤول في إدارة جو بايدن أن هدف السلطات الأمريكية هو إيصال ما هو مسموح به بموجب هيكل سقف السعر، وللشركات حرية اتخاذ "قراراتها الخاصة".