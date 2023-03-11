TL

مفاجأة اقليمية نوعية باعلان كل من إيران والسعودية انهما اتفقتا على إعادة العلاقات وإعادة فتح السفارتين في غضون شهرين بمبادرة من الرئيس الصيني والاعلان عن اجتماع قريب بين وزيري خارجية البلدين بعد محادثات بين وفدي ايران والسعودية في بكين من السادس الى العاشر من اذار 2023.

المنار

ما يجري في فلسطين المحتلة امر تاريخي، والخراب الثالث للكيان المزعوم فكرة تحوم في اروقة كبار القادة والمفكرين الصهاينة، وتترك اثرها الواضح في صفوف المستوطنين المقتنعين بفقدان الامن والامان، وان ما تعيشه عموم فلسطين من هبة المجاهدين وما تحشده من دعم المخلصين لحظة مهمة من تاريخ المقاومة.

nbn

كان رئيس مجلس النواب نبيه بري اول من كشف عنه خلال حفل افتتاح السفارة الإيرانية في بيروت قبل شهر بالتمام والكمال عندما تحدث عن بارقة أمل ليست ببعيدة للاحتفال بعودة العلاقات الى سياقها الطبيعي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية و محيطها العربي والإسلامي وخاصة مع المملكة العربية السعودية وهو الذي لطالما نادى بأهمية هذه العلاقات وضرورة تطبيعها وتطويرها بما يحفظ لكل دولة أمنها واستقلالها وسيادتها وخصوصيتها ومصالحها المشتركة.

mtv

الاتفاق السعودي ـــ الإيراني، على اهميته الاستراتيجية، يطرح اسئلة كثيرة ابرزها : ما موقف الولايات المتحدة منه، وخصوصا انه تم برعاية صينية مباشرة؟ وأيضا، ما موقف اسرائيل، وهل ستكون مرتاحة الى الانفتاح السعودي على ايران؟ ثم، ما تداعيات الاتفاق على الواقع اللبناني، وخصوصا على الاستحقاق السياسي الابرز: رئاسة الجمهورية؟

NTV

اتفاق سعودي ايراني صنع في الصين، مفاجأة من البلاد البعيدة والتي تقرب المسافات السياسية بين العديد من الدول توقعناها من بغداد أو موسكو أو سلطنة عمان، حيث المختبر للعلاقات والمحادثات، لكن بكين قلبت التوقعات واستضافت الدولتين على مفاوضات ثنائية جرت من السادس حتى العاشر من آذار استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني (شي جين بينغ) الذي أعاد المجلس الوطني انتخابه بالإجماع اليوم رئيسا لولاية ثالثة، والتاريخ إن حكى بين البلدين فإنه يقود الى عصر الخلافة..

OTV

صب تعليق رئيس التيار الوطني الحر حيث غرد قائلا: اخيرا حصل ما كان يجب ان يكون: اتفاق السعودية وايران، وقريبا سوريا، وهو ما سيحدث موجة استقرار في المنطقة تطال لبنان؛ قبل ان يستدرك ويضيف: اللهم نجنا من مخربيه…لكن ما من حل لأزماتنا سيأتي من الخارج إن لم نبادر في الداخل الى وضع الحلول دون مكابرة أو تحد، فاستقرار الخارج يساعد،و تفاهم الداخل يحل.

LBC

أعلن في بيان ثلاثي صدر عن كل من الصين والسعودية وايران التوصل الى اتفاق على استئناف العلاقات الديبلوماسية بين الرياض وطهران، واعادة فتح السفارات بينهما خلال شهرين .

كما اكد البيان احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها وتفعيل اتفاقيات التعاون الامني والاقتصادي بين البلدين، على ان يعقد وزيرا خارجية المملكة وايران اجتماعا لتفعيل المقررات وتعزيز العلاقات .

الميادين

رأى المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، أن الولايات المتحدة تقف وراء "المشاعر المعادية لروسيا" في تظاهرات جورجيا".

الجزيرة

وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهانيه إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا ‏للصين.‏

وأشار في البرقية التي نشرها الكرملين في موقعه الرسمي، الى إن "قرار المجلس الوطني لنواب الشعب، هو ‏شهادة اعتراف بمزاياكم رئيسا للدولة، فضلا عن الدعم الواسع لسياساتكم الخاصة بتعزيز التنمية الاجتماعية ‏والاقتصادية للصين وحماية المصالح الوطنية على الساحة العالمية".‏

العربية

حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسمياً موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 14 مايو، قبل شهر من الموعد المحدد سلفاً.