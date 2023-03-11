وكالة الأناضول

الإمارات ترسل معدات اتصالات إلى تركيا لدعم مناطق الزلزال

أعلنت الإمارات، إرسال معدات اتصالات، بهدف دعم محطات تشغيل شبكات الهاتف المتضررة بمناطق الزلزال الذي وقع في شباط. وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية، بأن "مجموعة e& (شركة اتصالات) أعلنت إرسالها معدات اتصالات تقدر قيمتها بـ 20 مليون درهم (5.4 ملايين دولار) كمبادرة إنسانية مقدمة إلى قطاع الاتصالات في تركيا للمساهمة في إعادة بناء البنية التحتية للقطاع في المناطق المتضررة من الزلازل". وأوضحت المجموعة أن الخطوة تأتي "امتدادا لحملة جسور الخير الإماراتية (رسمية) الرامية إلى دعم الجهود الإغاثية، و"مشاركة في عملية (الفارس الشهم 2) التي وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الإمارات، بالبدء فيها الشهر الماضي لدعم الشعبين التركي والسوري، عقب ما خلفته الزلازل".

وكالة أنباء شينخوا

مبعوث صيني يدعو إلى مناقشات دولية لمعالجة مخاطر الانتشار المرتبطة باتفاق "أوكوس"

دعا مبعوث صيني إلى دفع مناقشات دولية منفتحة وشفافة وشاملة ومستدامة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمعالجة مخاطر الانتشار التي يفرضها التعاون في مجال الغواصات النووية في إطار اتفاق (أوكوس). وقال لي سونغ، الممثل الدائم للصين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة، إن التعاون في مجال الغواصات النووية في إطار اتفاق (أوكوس) يشكل مخاطر انتشار نووي خطيرة، ويقوض نظام عدم الانتشار الدولي، ويحفز سباق التسلح، ويهدد السلام والاستقرار في منطقة آسيا-الباسيفيك. في سبتمبر 2021، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا اتفاق (أوكوس) والذي بموجبه ستقدم واشنطن ولندن المساعدة لكانبيرا في امتلاك غواصات تعمل بالدفع النووي. وقد أعربت الصين والعديد من الدول الأخرى عن الشواغل بشأن نقل اليورانيوم عالي النقاء المتضمن في الاتفاق.