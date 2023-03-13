TL

أبدى رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ ارتياحه الشديد للتطورات الأخيرة في ملف العلاقات السعودية - الإيرانية، مؤكداً أن لبنان يؤيد تلقائياً أي مسار توافقي في المنطقة، خصوصاً أن السعودية هي طرف فيه، بما لها من ثقل عربي وإسلامي، وبما لها من تأثير إقليمي واسع.

المنار

على قارعةِ الانتظارِ لما ستؤول ُإليه نتائج ُالاتفاق ِالإيراني ِالسعودي تقف المنطقة والعالم ُأيضاً وسط َترحيب ٍمتسِع ٍمقابل احترار ٍسياسي ٍمتسارع في الكيان الصهيوني.

nbn

ضخ غزير للقراءات في ثنايا الإتفاق السعودي- الإيراني لا ينضب معينه مع مرور ثلاثة أيام على هذا الإنجاز- الحدث. معظم هذه القراءات يتسم بالإيجابية أقله من حيث تعبيد الإتفاق الطريق أمام الإزدهار والإستقرار في المنطقة. وفوائد هذا التقارب لن تنعم بها المملكة السعودية والجمهورية الإسلامية فقط بل إنها ستشمل المنطقة بأسرها.

mtv

المنطقة والعالم في مكان، ولبنان في مكان آخر. في المنطقة حديث يتنامى عن نظام اقليمي جديد وشرق اوسط جديد، وحتى عن مرحلة تاريخية جديدة بدأت مع الاعلان عن الاتفاق السعودي- الايراني، وستتخذ منحى تصاعدياً في المرحلة المقبلة. اما في لبنان فالحديث واحد: هل الاتفاق يشمل الوضع اللبناني؟ وما مدى تأثيره على الاستحقاق الدستوري المعلق: رئاسة الجمهورية؟

NTV

هل سقط حكم المصرف الأميركي؟ فقد هوى السليكون فالي من أعلى قمة مصرفية أميركية في أوسع النكسات العالمية منذ عام الفين وثمانية فتحولت كاليفورنيا المقرّ الرئيسي للمصرف الى ولاية يقصدها صغار المودعين وتترقب أسهمها شركات الانترنت والذكاء الصناعي حول العالم ولم تكن صدمة السليكون فالي غريبة عن لبنان الذي أصبح لمودعيه نظراء أميركيون وبريطانيون.

OTV

بعد تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي صورًا تُظهر جسر المشاة الكائن في محلّة “نهر الموت” بحالة خطرة إثر ظهور تشققات فيه، سارع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في يوم "العطلة" لمتابعة عملية تأهيل الجسر مع فريق مختص.

LBC

بالتأكيد ليس فجأة، لكن الكشف عنها جاء مفاجئاً: من واشنطن إلى طهران، ومن بكين إلى الرياض فطهران، المنطقة تحت ارتدادات زلزال ديبلوماسي، بعده بالتأكيد لن يكون كما قبله، خصوصاً ان أحداثه غير معزولة عن بعضها البعض، وإنْ كانت في الظاهر تبدو كأنها معزولة.

الميادين

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، أن "الاتفاق السعودي الايراني إنجاز استراتيجي لخدمة القضايا العربية والإسلامية في مواجهة المشاريع المشبوهة التي كانت تراهن على خلافات دول المنطقة، والعمل على النفخ في نار الفتن ليبقى الكيان الصهيوني مطمئنا في ظل انشغال المنطقة باشكاليات مصطنعة"، مشيراً الى أن "خطوة التقارب أتت لتحي الأمل باستقرار يحمل انفراجاً على كل المستويات بإعادة الحرارة الأخوية بين دول المنطقة، وما قد تتركه من آثار يبنى عليها لمستقبل أفضل لشعوب المنطقة.

الجزيرة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية الأحد أن ممثلين عن موسكو لم يشاركوا حتى الآن في مفاوضات لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا: "لم تجر مفاوضات بشأن هذا الموضوع، خاصة بمشاركة ممثلين روس"، وفق رويترز.

العربية

نفى مسؤول في البيت الأبيض، الأحد، التصريحات الإيرانية بأن واشنطن وطهران توصلتا إلى اتفاق لتبادل الأسرى، وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة بتأمين الإفراج عن الأميركيين المحتجزين في إيران.