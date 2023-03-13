وكالة الأناضول

الرئيس أردوغان: نخطط لتشييد 183 ألف شقة في هطاي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته تخطط لتشييد 183 ألف شقة سكنية و15 ألف منزل ريفي بولاية هطاي المتضررة من الزلزال. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها في هطاي، عقب زيارته مخيمًا يأوي مواطنين متضررين من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا. ووصف أردوغان الزلازل التي وقع جنوب تركيا في 6 شباط الماضي وخلفت أضرارًا في 11 ولاية، بأنها أكبر كارثة في القرن الماضي. وأشار إلى أن الحكومة تقوم بالاستعدادات اللازمة لبناء المنازل الجديدة في المنطقة المنكوبة على وجه السرعة. وقال أردوغان: "في ظل الوضع القائم حاليًا، نخطط لتشييد 183 ألف شقة سكنية و15 ألف منزل ريفي في هطاي". وأوضح أن إجمالي عدد الشقق السكنية والمنازل الريفية التي سيتم تشييدها في عموم المناطق المتضررة يصل إلى 650 ألفًا. وتابع: "هدفنا في المرحلة الأولى هو استكمال تشييد 319 ألف شقة ومنزل ريفي وتسليمها لأصحابها خلال عام". ولفت إلى أن الحكومة تدرك وجود حاجة لمراكز الإيواء المؤقتة لغاية تسليم المساكن الجديدة، وتواصل اتخاذ الخطوات في هذا الإطار. وكشف الرئيس التركي أن المؤسسات المعنية قامت بنصب 426 ألف خيمة للمتضررين في منطقة الزلزال. وذكر أن الحكومة تخطط لتفعيل 100 ألف منزل سابق التجهيز في عموم المنطقة المتضررة في غضون شهرين.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

البحرين تعلن تسلمها أول مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16 بلوك 70"

أعلنت البحرين، تسلم أول مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16 بلوك 70"، ضمن برنامج لتحديث القوات الجوية للمملكة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن البحرين تسلمت "أول طائرة مقاتلة من نوع "إف 16 بلوك 70"، (F-16 Block 70)، وهي من أحدث الطائرات المقاتلة". وأضافت "مملكة البحرين هي الدولة الأولى من بين دول العالم والمنطقة بالتحديد التي ستتزود بهذا الطراز من مقاتلات أف 16 المتقدمة والمتطورة في منظومتها التسليحية، ضمن أسراب سلاح الجو الملكي البحريني". وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار سعي قيادة المملكة لتنفيذ "برنامج التحديث والتطوير المستمر لقوة دفاع البحرين". من جانبه، قال خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين إن "سلاح الجو الملكي البحريني أصبح اليوم أحد ركائز القوة الأساسية للوطن، وذلك لما وصلت إليه كافة أجنحته وأسرابه ومنظوماته من تقدم وتطور وتكامل على مختلف الأصعدة والمستويات حتى أصبح هذا السلاح منظومة عسكرية متكاملة ومتقدمة وفق أحدث الاستراتيجيات". وأضاف أن "سلاح الجو الملكي البحريني يضم اليوم أحدث الطائرات الحربية المقاتلة المتطورة، وطائرات النقل الجوي الحديثة، والطائرات العمودية المتقدمة".