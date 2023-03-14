اللواء – معروف الداعوق

لفت إلى أنه من خلال التمعن بحركة واتصالات معظم الاطراف السياسيين، يبدو الكل بانتظار مسار تنفيذ الاتفاق الإيراني - السعودي، ومدى التقيد بمضمونه، لا سيما من قبل ايران، قبل تقرير الخطوات التي ستتخذ على صعيد الوضع في لبنان، من جميع جوانبه، وهذا يعني حكما، انتظار مدة الشهرين، التي حددها الاتفاق لتنفيذ مضمونه بين الدولتين، لتبيان مسار التنفيذ، ما يعني ايضا، أن ازمة الفراغ الرئاسي، ستبقى معلقة طوال هذه المدة، اذا لم تحصل مبادرات، او تحركات من قبل هاتين الدولتين، او احداهما على الاقل، للمساهمة في دفع مسار انتخاب رئيس جديد للجمهورية قدما الى الامام.