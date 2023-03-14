روسيا اليوم

وزير الدفاع البريطاني يكشف عن عملية نفذتها قواته الجوية في سوريا

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن سلاح الجو الملكي نفذ ضربة بطائرة بدون طيار في سوريا، استهدفت أحد قيادي تنظيم "داعش" بزعم تورطه بنشاط في أسلحة كيميائية وبيولوجية. وقال والاس أمامة مجلس العموم: "يواصل الشرق الأوسط إيواء الإرهاب، وهذا هو السبب في أن المملكة المتحدة لا تزال تدعم حكومة العراق كجزء من التحالف العالمي ضد داعش"، مبينا أنه "في أواخر ديسمبر قامت طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني بشن غارة على عضو قيادي في داعش في مدينة الباب السورية". وأوضح أن "القيادي المستهدف كان له نشاط مرتبط بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية"، مشيرا إلى أن "الطاقم قيم المخاطر المحتملة على المدنيين قبل إطلاق صاروخين من طراز Hellfire".

وأكد أنه تم إطلاق صاروخين وكلاهما "أصاب الهدف بدقة"، مشيرا إلى أن "مثل هذه الإجراءات ضرورية لتقليل التهديد الإرهابي، وحماية المواطنين البريطانيين ودعم شركائنا الدوليين".